Ilusionado de ponerse una vez más el traje de luces y volver a torear, llegó ayer a esta ciudad el matador de toros Jerónimo, que mañana se presenta en la plaza Alberto Balderas alternando con Uriel Moreno ‘El Zapata’ y el español Antonio Ferrera, para lidiar seis toros de la ganadería de Corlomé.‘Siempre una ilusión grandísima volver a torear, ponerme el traje de luces y más en Juárez porque después del buen sabor del festival que toree hace un año, y ese triunfo, pues tengo muchas ganas de asegundar, pero ahora vestido de luces. Juárez es una afición muy taurina que le tengo mucho respeto, una plaza que disfruto mucho, entonces tengo la ilusión grandísima de triunfar este viernes.’Nacido en el Distrito Federal, pero hecho torero en el estado de Tlaxcala, Jerónimo comenta que la afición que asista a la plaza verá en él a un torero más maduro.‘Muchos yo creo que no me han visto vestido de luces últimamente, entonces creo que van a encontrar un Jerónimo más maduro, haciéndole más faenas a más toros, a un número más grande de toros, y disfrutando mucho este momento que estoy viviendo en mi carrera a Dios gracias, con muchos triunfos, entendiendo más a los toros.’-¿En algún momento ha perdido el interés por la fiesta?“Sí, sí, sí, ha bajado la afición, nunca de torear, nunca de torear, porque yo creo que el torero siempre tiene esa ilusión de torear, pero de soportar esa carga que te presenta esta profesión tan dura, de escritorios, de empresas, con público, el compromiso que el traje de luces representa, sí, sí he estado un poco que haya bajado la ilusión, sin embargo siempre ha estado esa velita ahí prendida. Al fin y al cabo yo me caracterizo por ser de una línea artística y los artistas siempre somos muy sensibles a los problemas que te va dando la vida, como también a los momentos buenos y felices. Entonces, ha existido dos veces en mi carrera, en mis casi ya 20 años, pero gracias a Dios hemos repuntado otra vez.”-¿Cómo es el día de la corrida para Jerónimo?“De mucho reposo, de mucha mentalización, de ver videos, de estar soñando con poder hacer faenas, muletazos, pases, quites, de tratar de poner la mente en claro, nada más en lo que es el toro y olvidarme de todo el entorno para poder tener la mente más clara en el ruedo.”-¿Cómo ve a los alternantes de mañana?‘Son grandes toreros con mucha experiencia, como Uriel Moreno ‘El Zapata’, que aparte le llega mucho a la gente por su tercio de banderillas, luce mucho, y con mucha experiencia, tiene muchos años toreando y eso se nota en el ruedo, al igual que Ferrera, que está en un momento donde está disfrutando mucho el toreo, donde se está reposando un poco más, donde viene aparte de triunfar, como sabes allá en España donde indultó un toro, y es un torero también con mucha experiencia que está acostumbrado a lidiar toros de las corridas duras, que le llaman en España, pero ahora está disfrutando y está relajándose más, entonces está sacando su parte artística. Es un gran cartel, está muy bien rematado y, bueno, esperemos que haya triunfo para todos.’-¿Y el encierro?‘El encierro de Corlomé son toros que transmiten mucho, tienen mucha bravura, aunque ya tiene tiempo que no he lidiado de Corlomé, pero se ha caracterizado por toros con bravura y transmisión, que eso ayuda mucho como torero para las faenas, para que no se vengan para abajo, para que no se aburra la gente, siempre está el peligro latente con esos toros. Esperemos que embista, el toro no tiene palabra de honor, pero así la recuerdo a esa ganadería.’: Viernes 21 de septiembre 2018: Plaza Alberto Balderas: 8:00 pmUriel Moreno ‘El Zapata’El español Antonio FerreraJerónimo