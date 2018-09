Quieren destruirlo: hermana de CR7

Ciudad de México— Katia Aveiro no se guardó nada y estalló por la expulsión que vivió su hermano Cristiano Ronaldo en el duelo entre la Juventus y el Valencia de la Champions League.En una publicación en Instagram, Katia calificó el hecho como una vergüenza en el futbol y aseguró que quieren destruir al jugador de la “Juve”."Vergüenza en el futbol. Se hará justicia. Quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme. Vergonzoso”, señaló.El portugués fue expulsado en su primer partido con la Juventus en la Champions League, luego de verse involucrado en un choque con un rival que parecía no tener ninguna importancia, pero vio la tarjeta roja directa por el árbitro alemán Felix Brych a los 29 minutos del partido con el Valencia en España."Se va a pagar caro por estás lágrimas”, continuó Katia en otra publicación en Instagram.Las imágenes de televisión mostraron a Ronaldo en una disputa con el colombiano Jeison Murillo, quien se lanzó al piso quejándose por una falta. El portugués se acercó para recriminarle la acción y pareció tomarlo del pelo, antes de que varios jugadores de ambos equipos los rodearan en medio de una acalorada discusión."La expulsión de Cristiano es uno de esos casos en los que el VAR ayuda a los árbitros. Quedarse con 10 podría haber complicado las cosas, pero afortunadamente no fue así", dijo tras el partido Massimiliano Allegri, técnico de la Juve.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.