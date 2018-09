Desastroso inicio

Alameda, Calif.— Jon Gruden fue recibido como un héroe a su regreso a Oakland, al ser contratado para su segundo período como entrenador de los Raiders.Hubo una fiesta que le ofreció a sus fanáticos en un bar deportivo de la localidad, hubo ruidosas ovaciones durante la pretemporada y un alto nivel de emoción para que Gruden pueda lograr que los Raiders sean el consistente ganador que lo fue durante su primer período que inició hace dos décadas.La realidad ha sido muy diferente después de dos semanas.Los fanáticos se sienten frustrados porque el equipo negoció a su mejor jugador, Khalil Mack, los asistentes abuchearon al final de una derrota muy desigual durante el partido inaugural de la temporada y por tener un récord inicial de 0-2, que ha generado preguntas acerca de cuánto tiempo más tomará para que los Raiders vuelvan a ser ganadores.“Vamos a seguir construyendo nuestro equipo de futbol. Si eso se traduce en una, cuatro o cualquier número de victorias, no voy a hacer ningún pronóstico”, comentó Gruden.“Quiero seguir jugando bien y muy duro. Deseo seguir mejorando para que pasen buenas cosas. No voy a hacer ningún pronóstico acerca de nada excepto de que vamos a jugar duro y a hacer el mejor esfuerzo que podamos”.Gruden no es el único que ha tenido inicios lentos en su nuevo período como entrenador.Todos los siete nuevos entrenadores perdieron en el primer fin de semana, siendo el peor debut en la historia de la NFL para la nueva generación de entrenadores.Hubo algunas mejorías en la Semana 2, ya que Frank Reich de Indianapolis, Matt Nagy de Chicago y Mike Vrabel de Tennessee, lograron colocarse en la columna de las victorias por primera vez en sus carreras como entrenadores en jefe.“Eso siempre ayuda a ganar”, dijo Vrabel. “Cuando uno está tratando de explicar las cosas a un equipo, o tratar de enviar un mensaje, siempre hay alguna evidencia tangible por decir, “Oigan, cuando hacemos estas cosas nos damos a nosotros mismos la oportunidad de ganar”.Los otros tres nuevos entrenadores están en la misma situación que Gruden, tratando de conseguir esa escurridiza victoria y enfrentando cuestionamientos acerca de si fueron la opción adecuada para ese puesto.Los Gigantes de Nueva York se han visto apáticos en la ofensiva en sus dos primeros partidos bajo la dirección de Pat Shurmur, ex coordinador ofensivo de Minnesota, habiendo logrado sólo una anotación en el partido inaugural y no consiguieron llegar a la zona de anotación hasta que restaban 1:27 minutos por jugar en la derrota que tuvieron ante Dallas por marcador de 20-13 en la semana pasada.La defensa ha sido un problema en Detroit bajo la dirección de Matt Patricia, ex coordinador defensivo de Nueva Inglaterra.Los Leones permitieron 78 puntos en las derrotas que tuvieron ante los Jets y San Francisco, siendo la tercera mayor cifra en la historia de la franquicia después de dos partidos.“Ciertamente, entiendo su frustración y vamos a hacer todo lo que sea posible para asegurarnos de que esto pueda cambiar”, comentó Patricia refiriéndose a los fanáticos de Detroit, quienes han celebrado sólo una victoria en el playoff en los últimos 60 años.“Espero ganar cada semana y salir a trabajar extremadamente duro para lograrlo, tenemos que seguir presionando hacia adelante”.Tal vez, los Cardenales han sido el peor equipo de todos bajo el mando de Steve Wilks, ya que fueron superados en anotaciones por 58-6 en sus dos primeras semanas en contra de Washington y los Carneros y ni siquiera pudieron pasar de la mitad del campo hasta la penúltima jugada del partido del domingo en que fueron apaleados por Los Ángeles por 34-0.También hay dudas acerca del estatus del coordinador Mike McCoy en Arizona y acerca de cuándo podrá hacerse cargo del equipo el novato mariscal Josh Rosen y reemplazar a Sam Bradford.

