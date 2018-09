En duda Aaron Rodgers por dolores

Green Bay, Wisconsin— Aaron Rodgers hizo referencia a un boxeador ficticio para describir cómo se sentía tras haber jugado contra los Vikingos de Minnesota.“Si ustedes vieron la película ‘Rocky III’, ustedes saben que Clubber Lang hace una predicción antes de la pelea: ‘Dolor’”, según dijo Rodgers con una sonrisa ayer. “Fue así como me sentí”.Rodgers dijo que siguió sintiéndose un “poco adolorido” tras el empate de 29 a 29 contra Minnesota la semana pasada cuando jugó con una rodillera para proteger su rodilla izquierda lesionada.Pero no fue el único dolor que sintió.Con una movilidad un tanto limitada, Rodgers fue apaleado por la fuerte defensa de los Vikingos, siendo derribado en cuatro ocasiones y recibiendo nueve golpes propiciados al mariscal.A pesar de ello, Rodgers jugó muy bien, y completó 30 de 42 pases por 281 yardas y un touchdown. Incluso corrió con el balón en tres ocasiones por ocho yardas, incluyendo un acarreo de siete yardas para convertir una tercera oportunidad en una primera oportunidad para los Empacadores.“La energía y la adrenalina definitivamente fueron de gran ayuda, pero simplemente será algo con lo que habrá que lidiar por un tiempo”, dijo Rodgers. “Hay que tomar las cosas semana a semana. Por el momento no parece haber mayores contratiempos, así que sólo hay que trabajar de manera inteligente y estar listo para jugar el domingo”.Rodgers no practicó el miércoles.Tras haber conseguido una victoria del domingo por la noche sobre Chicago en la primera semana de la temporada regular y haber jugado 10 minutos adicionales contra Minnesota en la segunda semana, el entrenador Mike McCarthy decidió pasar por alto la práctica y optar por realizar un reposo mientras su equipo comenzaba las preparaciones para el partido como visitantes de este domingo próximo contra los Pieles Rojas de Washington.“Estamos muy cansados tras haber jugado por la noche y luego haber jugado por cuatro y 2/3 periodos el domingo. Sólo intentamos hacer las cosas de manera inteligente”, dijo Rodgers.McCarthy no quiso comprometerse a que Rodgers practicara hoy, típicamente el día más pesado de la semana en el que los Empacadores practican.Aún estamos trabajando día a día para lidiar con esto”, dijo McCarthy.Rodgers, quien reconoció que su lesión podría empeorar en lugar de mejorar, practicó el sábado antes de enfrentarse a Minnesota. Le gustaría practicar al menos una vez esta semana y estar listo para Washington.Quizás pueda practicar o no, e intentar salir al campo al menos un día esta semana y sentirme bien sobre las cosas en las que estamos trabajando para el domingo”, según dijo Rodgers.

