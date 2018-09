Se luce Osaka ante los suyos

Tokio— El regreso de Naomi Osaka a su tierra no pudo haber sido mejor.Jugando su primer torneo desde que ganó el Abierto de Estados Unidos, Osaka hizo vibrar a la afición con una contundente victoria 6-2, 6-1 ante Dominika Cibulkova, que la dejó en los cuartos de final del Abierto Panpacífico de tenis.La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, mientras tanto, cayó 6-1, 6-2 ante la estadounidense Alison Riske, que figura 75ta en la clasificación mundial.Osaka no defraudó a los aficionados, que colmaron la arena Tachikawa. Controló el partido desde el vamos y jamás se vio en problemas. Tomó ventaja de 4-0 tras quebrar dos veces el saque a su rival y de allí en más no miró para atrás.En el segundo set rompió el servicio de Cibulkova otras tres veces y liquidó el pleito en una hora.“(Cibulkova) Es una gran jugadora. Me alegro de haber podido jugar frente a ustedes y les agradezco a todos por su apoyo”, dijo Osaka a la afición después del partido.Osaka es la primera japonesa que gana un US Open. Es hija de padre haitiano y madre japonesa. Los dos estuvieron en el encuentro.Osaka firmó un contrato publicitario de tres años la semana pasada con la empresa automotriz japonesa Nissan –no se conocen los detalles financieros– y circulan rumores de que está negociando un contrato a largo plazo con Adidas. Se especula incluso que podría cobrar 10 millones de dólares.Su coronación en el US Open le valió un premio de 3.8 millones de dólares.En otros partidos, Karolina Pliskova superó a Daria Gavrilova 4-6, 6-4, 6-4 y Caroline García se impuso a Anastasia Pavlyuchenkova 6-2, 2-6, 7-5.La próxima rival de Osaka será la ganadora del duelo entre Anett Kontaveit y Barbora Strycova.

