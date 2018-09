Así está y así lo vamos a jugar: 'Tuca'

Toronto, Canadá.- El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, mostró su desagrado con el formato de la recién creada Campeones Cup ante el Toronto FC, pero aseguró que aun así su equipo quiere ganarla.“Por ser la primera edición pues hay ciertas circunstancias, o sea el viaje, el hecho de que sea sólo en Toronto el partido y todo esto, pero bueno, tenemos que adaptarnos lo más pronto posible y mañana buscar el triunfo para poder tener el gusto y el placer de ser campeón una vez más, independiente del torneo que disputemos.“Sí es justo (que el juego único sea en Toronto), sino es justo así está, y nosotros somos soldados, tenemos que acatar las órdenes. Naturalmente como dije, se tienen que ver las situaciones, ¿por qué aquí y por qué no allá?“Son cosas que uno tendría que analizar, y naturalmente analizan las personas que son muy superiores a nosotros, tal vez nosotros sólo vemos el aspecto deportivo, no vemos lo demás, entonces pues así está y así lo vamos a jugar”, señaló Ferretti en conferencia de prensa previo al partido ante el campeón de la MLS.Aun con el formato del torneo, el estratega señaló que busca conquistarlo y prueba de ello es que llevó a su equipo completo.“Es una buena oportunidad, la institución siempre que disputa un torneo busca llegar a lo máximo, busca ganar, tenemos un plantel que tiene muchas experiencias en ese sentido, en ganar títulos, y esta es una buena oportunidad.“No creo que haya muchos cambios (en el 11 inicial), si hubiera pensado en tener muchos cambios no hubiera traído el equipo completo”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.