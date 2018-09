Cuentan para la historia

En un año que registró una cifra récord de 166 peloteros mexicanos en las sucursales de Grandes Ligas, desde la Liga Dominicana de Verano hasta Clase AAA, los lanzadores y prospectos juarenses Darío Gardea (Tigres Detroit), Efraín Contreras (Padres de San Diego), Édgar Martínez (Arizona Diamonbacks) y Daniel de la Fuente (Rojos de Cincinnati), estuvieron ahí y fueron parte de esta historia.“Simplemente orgulloso de mí mismo, confié en el trabajo, en el proceso y en los coaches y siempre tuve el apoyo de mi familia”, declaró Efraín, de 18 años y 1.83 metros, en torno a integrar el histórico listado, dado a conocer por la página especializada strikeout.com.mx.Luego que participó en el torneo regional, en esta ciudad, Contreras Covarrubias, viajó en marzo a República Dominicana, donde en 19.1 entradas tuvo una efectividad de 2.72 y recetó 25 ponches.De ahí paso a la Rookie League Arizona, de noche, en la que sumó 43 salidas, ponchó a 44 bateadores y su promedio de carreras limpias fue de 2.72.En Tri City, en Clase A Corta, en Pasco, Washington, estuvo una semana, lanzó seis episodios en los que abanicó a siete rivales y su efectividad fue de 0.00Por sus números, iría a Clase A Media con Forth Win, pero el equipo no pasó a playoffs.Ahora está en la Liga Instruccional, en Phoenix, Arizona.Informó que el 26 del mes en curso viajará al Petco Park, la casa de los Padres de San Diego a lanzar en el juego de mejores prospectos.“Emocionado por ser parte de esa lista. No sabía de esa cifra y cuando me di cuenta fue un orgullo ser parte”, afirmó Gardea.Darío, de 19 años y 1.90 metros, fue designado Novato del Año con marca de 5-1 en 12 juegos y una efectividad de 2.05 en carreras limpias admitidas.“Contento, no satisfecho porque sé que puedo hacer más que eso, pero contento con mi trabajo, con lo que hice en el año”, declaró.Daniel, de 21 años y 1.85 metros, jugó en la Liga de Arizona donde figuró entre los mejores pitchers y, de ahí, fue enviado a Clase A Corta con los Greeneville Reds, en Greeneville, Tennessee.“Una noticia muy buena, algo agradable para mí, ser parte de esos ciento y tantos peloteros mexicanos, ser parte de ellos, es un gran orgullo”, apuntó De la Fuente Vale, quien tuvo récord de 0-6 y efectividad de 3.40.Martínez Fernández, de 20 años y 1.86 metros, quien nació en esta ciudad el dos de noviembre de 1997 y, en la Liga Mexicana pertenece a los Toros de Tijuana, lanzó en Clase A Corta, en la Rookie League, en Missoula, Montana.Con las Águilas Pescadoras de Missoula, tuvo marca de 5-6 en 15 salidas, efectividad de 5.94, 66.2 innings lanzados, admitió 86 hits, aceptó 44 carreras, 13 jonrones, dio 19 pasaportes y recetó 32 ponches.

