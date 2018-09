Todo para adelante

Casi ocho meses después de su debut en la Copa MX, el 24 de enero anterior, contra Pumas UNAM, el mediocampista juarense Francisco Javier Nevárez jugó el sábado anterior sus primeros minutos en el Ascenso MX, contra Toros de Celaya, en el triunfo de los Bravos FC Juárez, dos goles a cero.Ahora, el futbolista de 17 años y 1.82 metros, no piensa detenerse un segundo, ve hacia adelante y al futuro con gran determinación y entusiasmo.“Representa –su debut en liga- que sí me da frutos estar acá. Yo cuando recién vine acá, no pensaba en nada y ahorita que se me da esto, ya pienso a lo grande y a lo que sigue, a darle y a darle y no parar”, enfatizó.Nevárez Pulgarín recibió la confianza del entrenador Gabriel Caballero, quien lo mandó a la cancha a los 88 minutos, en lugar del argentino Gabriel Hachen.“Gracias a Dios me dieron la confianza como para jugar, el poco tiempo que haya jugado, pero, gracias a Dios se me dio el debut y espero seguir así. Espero que me den una oportunidad más y no pienso aflojar el paso a lo que venga”, expresó.Ex jugador de Bravos de Ciudad Juárez en la primera vuelta de la campaña 2017-2018, en Tercera División, Francisco destacó que desde la pretemporada realizada en Guadalajara, Jalisco, recibió la oportunidad de jugar y ahora que se presentó ésta, no piensa desaprovecharla.“Al igual, si se me dio la oportunidad en liga fue por algo y la tengo que aprovechar”, manifestó.Francisco Javier declaró que el esfuerzo diario y los deseos por debutar, le valieron para que el timonel Caballero le tomara en cuenta y lo pusiera a jugar.“El esfuerzo y las ganas porque, cuando te ven con ganas han de decir ‘este ‘chavo’ anda muy bien y todo’. Es lo que pienso que me vieron porque el equipo es muy competitivo y es muy sano en esa parte, pero, yo digo que fueron los esfuerzos y las ganas de querer debutar”, expuso.Así, en el día del grito por la independencia de México, el mediocampista cumplió una meta más en su carrera futbolística y, sin conformarse, va por más.“Nunca te deberías de conformar en nada y siempre tienes que estar busque y busque más y es lo que estoy haciendo ahorita”, externó.Tras su debut en la liga, Nevárez es una opción más para el cuerpo técnico del conjunto local en la suma de minutos jugados por menores.En este renglón, los Bravos tienen 228 minutos acumulados y les restan 447 por cumplir.“Soy año 2000. Ahorita, los menores son 98, así que ahí vamos, sumando”, declaró.