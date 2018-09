Hacen escala

Ciudad Juárez fue la tercera escala de la gira promocional de la pelea entre el campeón mundial superpluma del WBC, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt y su retador oficial, el juarense Miguel ‘Mickey’ Román.En suelo fronterizo, el monarca señaló que más allá del respeto que le tiene a su adversario, y sin adelantar algún resultado, puntualizó que la mejor manera de vencer y convencer en el boxeo actual es noquear.Este comentario surgió por lo que aconteció el sábado anterior en el pleito entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, donde el mexicano se alzó con el controversial triunfo por la vía de la decisión mayoritaria.“No hay mejor juez que el nocaut, yo voy a salir en busca de eso. Soy un noqueador nato, creo que ‘Mickey’ también lo es, pero no es por menospreciar, yo soy mejor boxeador y no por nada tengo el título”, comentó el originario de Quintana Roo.Berchelt fijo su postura, de ser el favorito de esta pelea ante el juarense, ya que los tres rivales que en común han enfrentado, los tres peleadores derrotaron a Román, mientras que él, en la oportunidad que tuvo, los venció.“Él ha peleado con tres boxeadores a los que yo les gané, eso para mí es un buen parámetro, pero no me confío, aquí no hay rival pequeño, la confianza puede ser el peor enemigo del campeón y yo me sigo preparando fuerte”, dijo el monarca.El ‘Alacrán’ aseguró que a pasar de que se encuentra en esta gira de promoción, siempre carga con sus tenis y un par de guantes con los que entrena cuando ve la oportunidad de hacerlo, aunque lo fuerte de su preparación la está realizando en Hermosillo, Sonora.De las 12 derrotas que actualmente registra Miguel Román, tres de ellas fueron ante rivales que Berchelt derrotó, se trata de Takashi Miura, Jonathan Víctor Barros y Antonio Escalante.Ante Miura, el púgil juarense perdió por la vía del cloroformo el 28 de enero de 2017; esa es su última derrota, ya que después sumó cuatro victorias, una de ellas ante Orlando ‘Siri’ Salido, que fue la que lo colocó en el camino por la disputa del título mundial.Con Barros sucumbió el 12 de marzo de 2011, por la vía de la decisión unánime, en Argentina.Ante el paseño Escalante, el sorpresivo descalabro llegó el 26 de febrero de 2010, en función que se realizó precisamente en el escenario que albergará la cartelera del próximo 3 de noviembre, el Don Haskins Center de UTEP, en El Paso, Texas.Berchelt por su parte a estos mismos tres adversarios los derrotó en un periodo más corto. A Escalante lo venció el 11 de octubre de 2014, a Miura el 15 de julio de 2017 y a Barros el pasado 23 de junio de este año.La gira promocional de este combate comenzó la semana pasada en Las Vegas, luego se trasladó a El Paso, y ayer cumplió con su parada aquí en Ciudad Juárez.Ciudad de México y Quintana Roo podrían ser las siguientes escalas, pero los organizadores están revisando las agendas de ambos pugilistas.

