A lo grande

Barcelona.- El de las travesuras fue Lionel Messi.Un hat-trick del atacante argentino valió para que el Barcelona derrotara 4-0 al PSV en el inicio de la fase de grupos de la Champions League. Hirving Lozano fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Erick Gutiérrez ingresó en el 82’.El conjunto culé resultó mucha pieza para el equipo de los mexicanos, que continúan sin derrotar a los catalanes en este torneo europeo.El PSV se fajó y construyó un aparato defensivo que le causó problemas a los locales en los primeros minutos y que, también, le permitió jugar al contragolpe, donde además lució la velocidad del ‘Chucky’ sobre Jordi Alba.Pese a ello, una genialidad de Lionel Messi, al cobrar de buena manera un tiro libre al 32’, le entregó el 1-0 al Barsa cuando mejor futbol practicaba la escuadra de Mark van Bommel.El gol de la‘Pulga’ descompuso a Lozano y compañía, quienes ya no se mostraron de buena forma en la segunda mitad, lapso donde Barcelona fue superior de principio a fin.Ya en el 75’, un movimiento de mago de Dembelé le abrió el camino para batir a Jeroen Zoet con un disparo colocado, que significó el segundo tanto de los locales.El ‘Chucky’ tuvo un par de oportunidades, la primera en el 64’ con un tiro bloqueado y la segunda al 83’, con otro intento que terminó en gol, pero que fue anulado por fuera de lugar.Además, Lozano provocó la expulsión del zaguero francés Samuel Umtiti, quien se ganó la segunda amarilla tras chocar al delantero mexicano.Messi completó el 4-0 final con otras dos anotaciones en el 77’ y 87’, que dejaron al PSV en la lona.Por otro lado, Erick Gutiérrez inició el cotejo en la banca e ingresó en el 82’, para relevar a Pablo Rosario.Con este resultado, Barcelona toma el liderato del Grupo B, con cuatro goles de diferencia, mientras que los holandeses son últimos en ese mismo sector.Cumple 'Chucky' un sueñoLionel Messi se robó la noche, pero Hirving Lozano cumplió un sueño de niño.Jesús Lozano, padre del ‘Chucky’, reconoció que la participación de su hijo en el duelo entre PSV y Barcelona por la Champions League fue consumar al menos dos metas: la de jugar la Champions League y enfrentar al Barsa, escuadra a la que apoyó durante su niñez.“Lo vi en una situación muy importante para él, fue un partido muy importante para él, pero desgraciadamente el Barcelona es un gran equipo y ahí no le salen las cosas como esperaba, pero yo creo que para él fue un gran partido.“Hirving tenía esa ilusión. Jugar en otro país, jugar en Europa y luego estar en este torneo de tal magnitud y contra estos equipos. Me acuerdo que de niño él veía los partidos de la Champions y siempre tenía esa ilusión de jugar ahí, todavía ayer (lunes) que hablé con él lo recordamos. Siempre fue seguidor del Barcelona, entonces fue un día especial”, comentó Jesús Lozano en entrevista con Agencia Reforma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.