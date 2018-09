Corre Dak...

Arlington, Texas.- Dak Prescott no tuvo mucho con qué compararse con Cam Newton cuando se tocó el tema antes de que los Vaqueros de Dallas enfrentaran al destacado mariscal de las Panteras de Carolina en el partido inaugural de la temporada.Y también fue antes de que Jerry Jones, dueño y gerente general de los Vaqueros, mencionara el nombre de Newton al sugerir que los Vaqueros necesitaban usar más a su mariscal como corredor después que Dallas perdió ante las Panteras.Luego, Prescott hizo acarreos, para un récord en su carrera, igualando el segundo mayor número de intentos en sus poco más de dos temporadas en la NFL, para que los Vaqueros lograran aventajar rápidamente y derrotar a los Gigantes de Nueva York.Así que ¿qué significan esos siete acarreos para 45 yardas junto a uno de los mejores corredores de la Liga que está en la alineación detrás de él? Depende del plan de juego.“Correr es algo que se da naturalmente”, dijo Prescott después de la victoria por marcador de 20-13 que ayudó a Dallas a evitar el primer récord inicial de 0-2 en siete temporadas que lleva bajo la dirección del entrenador Jason Garrett, con una visita el domingo a Seattle.“Sabíamos que esta defensa nos iba a dar eso. Soy un jugador más corpulento y estuve desafiando a algunos de los defensivos para que me taclearan”.Prescott será el primero en decir que no tiene tanta estatura como Newton, quien mide 6’5 pies contra sus 6’2 pies, ni tan rápido 4.59 contra 4.8 segundos en el tiempo que tuvieron en la competencia de las 40 yardas en el combinado de la NFL.Sin embargo, los Vaqueros necesitan todas las maneras posibles para tratar de desviar la atención hacia Ezekiel Elliott.Mientras que Elliott tuvo problemas para encontrar espacio para correr en contra de los Gigantes después de una corrida inicial de 19 yardas, los acarreos que realizó Prescott dispararon el total del equipo a 138 yardas –un rango que podría estar fácilmente entre los mejores 10 en la NFL en una temporada completa.“Yo creo que los acarreos de los mariscales son un producto adicional o tal vez es la manera en que nos estamos enfocando para tratar de que Zeke Elliott pase desapercibido”, comentó el entrenador Jason Garrett.“Así que, el complemento será que Dak pueda correr con el balón en algunas de las jugadas, eso con toda seguridad nos ayudará. Obviamente, Zeke es una parte importante de lo que estamos haciendo”.Hace dos semanas, Prescott estaba un poco desconcertado cuando le pidieron que se comparara con Newton, y se limitó a decir que el Jugador Más Valioso de la NFL del 2015 “no es alguien a quien haya que emular necesariamente cuando se tienen las características físicas que él tiene”.

