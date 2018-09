Texanos buscan solucionar errores para evitar marca de 0-3

Houston.- Los Texanos de Houston cometieron un error tras otro en su derrota ante Tennessee.Ahora tienen que averiguar la manera de solucionar estos problemas para que no caigan en un atolladero con una marca de 0-3 cuando se enfrenten a los Gigantes de Nueva York el domingo.“Eso es quizás la cosa más importante”, dijo el entrenador Bill O’Brien. “Tenemos que eliminar esas cosas. Tenemos que entrenar mejor, tenemos que practicar mejor. Eso es quizás lo más importante, tenemos que mejorar, debido a que tenemos muchos errores en las tres fases”.Houston cometió 11 penaltis que le costaron un total de 88 yardas en la derrota del domingo de 20-17 contra los Titanes. Hubo salidas en falso, un penalti por un bloqueo ilegal y a Jadeveon Clowney, quien estuvo inactivo con una lesión en su codo, le fue marcado un castigo en la lateral por lanzar insultos.Es poco común que un jugador que no esté involucrado en el partido reciba un castigo. O’Brien dijo que no tenía muchos detalles sobre lo ocurrido, pero que no le sorprendía que les hayan llamado la atención.“La regla contra los insultos tiene un gran énfasis… los árbitros hacen un muy buen equipo”, dijo. “Pete Morelli hace un muy buen trabajo. Ellos lo vieron y lo marcaron”.Clowney se rehusó a dar un comentario sobre ello en los vestidores el lunes.Mientras que los castigos ciertamente fueron un problema para Houston el domingo, hay muchas otras cuestiones que han mantenido al equipo fuera de la columna ganadora. Un gran problema para Houston esta temporada ha sido la protección a su juego por aire.Aunque su reestructurada línea ofensiva ha estado haciendo un muy buen trabajo en el bloqueo para proteger las rutas de sus corredores, al grado que el equipo encabeza a la NFL en yardas por acarreo, el grupo no ha tenido el mismo éxito protegiendo a Deshaun Watson.Watson ha sido derribado en siete ocasiones esta temporada y ha sido golpeado o se ha visto presionado otras tantas veces.

