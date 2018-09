Lopetegui y Kovac rinden primeros exámenes

Dos técnicos con mucho por demostrar hacen sus debuts hoy en la Liga de Campeones.Niko Kovac, estratega del Bayern de Munich, dirige en la máxima competencia europea por primera vez, mientras que el timón del Real Madrid Julen Lopetegui vuelve al futbol grande tras quedarse con las ganas de dirigir a España en la Copa Mundial al ser despedido poco antes del torneo por haber firmado con el equipo merengue.Pep Guardiola, por su parte, procura llevar al Manchester City a la cima del futbol, en tanto que su rival de barrio José Mourinho, al mando de Manchester United, inicia la campaña con la posibilidad de ser el primer técnico que gana el máximo torneo europeo de clubes con tres equipos distintos.Cristiano Ronaldo, por su parte, también podría ganar el trofeo con un tercer club, esta vez la Juventus.Vistazo a los grupos que comienzan hoy.GRUPO EKovac, técnico de Croacia en el 2014, se estrena en la Champions contra Benfica.El croata arrancó con buen pie en el Bayern, que lleva ganados todos sus partidos de Liga y de Copa en Alemania. Su gestión, no obstante, será juzgada en base a los resultados en la Champions.GRUPO FGuardiola ya demostró que puede dominar la Liga Premier, ahora resta por verse si puede conquistar Europa con el City.Dos veces campeón europeo con Barcelona, Guardiola no logró el trofeo en los tres años en que estuvo en Bayern. En dos presentaciones con el City no pasó de los cuartos de final.Los ingleses debutan contra el Lyon francés en un grupo que completan el Shajtar ucraniano, lleno de brasileños, y el Hoffenheim alemán.

