Luz verde a Wentz para volver con Águilas

Filadelfia.- Está de regreso. Carson Wentz recibió la autorización para volver y jugaría de inicio por las Águilas de Filadelfia contra Indianapolis en la Semana 3.“Estuve impresionado con lo bien que abordó su rehabilitación previo a la temporada”, dijo ayer el entrenador Doug Pederson. “Ha hecho todo lo que le pedimos hacer y está listo para ir”.Wentz se desgarró el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral de la rodilla izquierda el 10 de diciembre de 2017 en un partido contra los Carneros de Los Angeles y se sometió a una cirugía tres días después. El mariscal suplente Nick Foles guió a las Águilas a su primer título de la NFL desde 1960 y fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl en la victoria 41-33 sobre Nueva Inglaterra.Foles acogió su papel desde el inicio y quiso regresar a las Águilas esta temporada en lugar de buscar una oportunidad como titular en cualquier otra parte.“Lo mejor para mí es que la habitación de (los mariscales) no tiene egos”, señaló Pederson. “Nick siempre ha entendido que este es el equipo de Carson. Le debemos mucho agradecimiento a Nick Foles por lo que ha hecho y cómo ha liderado a este equipo. Es muy solidario”.Wentz estableció una marca de la franquicia para una temporada con 33 pases de touchdown la campaña anterior. El último vino unas cuantas jugadas después de sufrir su lesión.Wentz, la segunda selección global del Draft de 2016, finalizó tercero en la votación a Jugador Más Valioso de la NFL en su segundo año. Pederson no espera que retome donde se quedó de manera inmediata.“Le va tomar algún tiempo entrar en el ritmo y el flujo del juego”, comentó Pederson. “La velocidad del juego es diferente que en las prácticas. Estará totalmente preparado. Llega temprano, se queda tarde, hace un montón de preguntas, tiene muchas ideas. Estará listo mentalmente”.Las Águilas (1-1) perdieron el domingo 27-21 en Tampa Bay (2-0).El receptor Mike Wallace se rompió el peroné en el primer cuarto y se perderá varias semanas.Probablemente Wentz no tendrá a su mejor receptor, Alshon Jeffery, tampoco. Ha estado fuera de acción desde que tuvo una cirugía en el hombro previo a la temporada y Pederson indicó que Jeffery va semana a semana.“Carson no es Superman. Va a ser necesario que los otros 10 muchachos a su alrededor hagan su trabajo también”.

