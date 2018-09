Martín Alejandro Loera, el primer atleta juarense en la historia que participará en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, respalda la fuerza y seguridad de sus palabras con hechos en la pista y sabedor que las medallas se ganan en los entrenamientos y se recogen en las competencias, entrena a conciencia para llegar en óptimas condiciones a Buenos Aires, Argentina, donde entrará en acción el 11 de octubre.Loera Trujillo, de 17 años y 1.73 metros, el más rápido de México en 100 metros planos y el cuarto más veloz en el continente americano, cumplió con un largo, cansado, difícil y competitivo proceso de calificación en el que nunca bajó la guardia, no desistió.Alentado por sus seres queridos y su entrenador Javier Guerrero, superó enfermedades y lesiones y siguió adelante hasta lograr el boleto.Fue tal el deseo de conseguir su clasificación, el sacrificio, corazón y empeño puestos en él que lo consiguió en 100 y en 200 metros, pero debido a que sólo un atleta por país puede competir en cada prueba, eligió la primera.Así dejó en el olvido lo ocurrido el año anterior, cuando se quedó a sólo cuatro centésimas de calificar al Campeonato Mundial Juvenil en Nairobi, Kenia, en la llamada ‘prueba reina’ del atletismo.“Aquí estoy resanando todo lo que tuve el año pasado”, destacó.Recorrido el espinoso camino hacia Buenos Aires, al joven estudiante de quinto semestre en el Colegio de Bachilleres 5, no le asusta su debut en el plano internacional con el seleccionado tricolor. “La verdad para mí no es algo que me intimide, un internacional. Es algo que me da más hambre, de satisfacción, de lograr cada uno de mis objetivos. No es que tenga miedo, simplemente quiero ir a demostrar quién es México, en pocas palabras”, enfatizó.Martín, quien tiene como mejor registro 10.68 segundos en los 100 lisos, tiempo que hizo en la Olimpiada Estatal, en Chihuahua, compartió el orgullo y la felicidad del pase con quienes han estado con él, en las duras y en las maduras.“El orgullo no solamente es mío. La calificación es de toda la gente que me apoya. He logrado esto por toda la gente que está a mi lado, en las buenas y en las malas, porque no fue una temporada fácil, recaí dos veces, una lesión y una infección estomacal, pero siempre hubo gente a mi lado”, manifestó.Loera Trujillo, quien viajará a la Ciudad de México a inicios del mes entrante y de ahí volará a Buenos Aires con la delegación azteca, conoce únicamente una fórmula para alcanzar el éxito.Sus componentes son: esfuerzo, dedicación, disciplina, sacrificio, trabajo duro, descanso y alimentación adecuados.Reservado a la hora de pronosticar resultados, Martín sólo manifestó que entrena para lograr buenos dividendos.“La verdad, no lo estoy cantando ni lo estoy diciendo, solamente que estoy trabajando duro para dar buenos resultados. No soy de la gente que me gusta hablar, solamente digo lo que es por mí. No sé cómo estén trabajando los demás atletas. No sé cuál sea su trabajo, no sé si trabajan duro, pero por mi cuenta yo lo estoy haciendo muy duro”, subrayó.Destacó que se encuentra en la mejor etapa de su carrera en las pistas.