Con la mira puesta en las grandes carteleras, en las de pago por evento y las que quiere encabezar algún día, el campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, sabe que tiene que ir paso a paso y que primero debe realizar con éxito la cuarta defensa de su cinturón ante el juarense Miguel Román, el próximo 3 de noviembre en el Don Haskins Center.“Tengo mucha hambre de seguir creciendo, quiero llegar al Pay Per View, acabo de pasar a Las Vegas a ver la pelea del ‘Canelo’ y me encantaría algún día estar en esos grandes eventos, pero primero tengo que ganarle a ‘Mickey’ y seguir por el camino del triunfo”.Para Berchelt, la clave para mantenerse como campeón del mundo es la humildad y no dejar de luchar por los sueños.“Humildad, esa es la palabra clave, hay que seguir siendo humilde, seguir trabajando, seguir luchando por tus sueños, eso va a ser importante. Yo tenía el sueño de ser campeón mundial, ya lo soy, pero sigo entrenando como si no lo fuera. Cada vez que llego a mi casa lo primero que veo es ese cinturón y sé que el día que pierda la humildad y pierda eso que soy, ese cinturón ya no va a estar ahí y yo no lo quiero perder”.-¿Qué sabes de tu rival?“Sé que está pasando por un buen momento, que es un buen peleador con mucha experiencia, que viene de ganar buenas peleas, le ganó la última a Orlando ‘Siri’ Salido, creo que es la mejor victoria que ha tenido en los últimos años y bueno, creo que por esa victoria le dieron la oportunidad de disputar este título que hoy ostento, y creo que va a ser una buena pelea, es un buen peleador, lo respeto mucho pero sin duda este 3 de noviembre va a tener a un gran campeón también, que es joven, que lo supera en juventud, creo que también él tiene hambre, yo tengo la misma hambre de cuando yo no era campeón, y sin duda alguna el público va a ser el ganador esa noche”.-El ‘Mickey’ va a estar ante su gente, ¿cómo vas a enfrentar eso?“Yo desde pequeño, cuando fui amateur, siempre he peleado en cualquier parte de la república, a mí no me afecta eso, él puede tener su público y sé que al final el público se irá contento de tener un gran campeón como Miguel Berchelt. Sé que por la cercanía que tiene El Paso con Ciudad Juárez el público va a estar de su lado, pero sin duda alguna vendrá mucha gente a verme a mí, creo que tienen un gran campeón y pues bueno, como les digo, el público va a ser ganador esa noche”.