De la Hoya defiende la victoria del Canelo

Un día después de que Saúl Canelo Álvarez consiguió arrebartarle la marca invicta y sus títulos medianos a Gennady Golovkin, el promotor Óscar de la Hoya habló sobre lo sucedió en la T-Mobile Arena en donde descartó que los jueces estuvieran amañados y criticó a Tom Loeffler (agente de Golovkin), por sus declaraciones.El ex boxeador mexicoestadounidense destacó que Canelo y GGG brindaron un espectáculo a la altura de las expectativas. De la Hoya agradeció a todos los que se han dedicado a “escribir tonterías”, pues eso es parte del boxeo.“No sería boxeo si miles de guerreros del teclado no estuvieran hablando (o tuiteando) tonterías posteriores a que Canelo comenzara a consolidar su legado como uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos”.¿Golden Boy pagó a los jueces para arreglar la pelea?Aunque no creo que esto merezca una respuesta, estos son los hechos: Los tres jueces fueron elegidos por la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Dado el resultado de la primera pelea, la Comisión estuvo bajo un gran escrutinio para encontrar el grupo de jueces más justo posible. Por primera vez Golden Boy Promotions y el equipo GGG pudieron aprobar al grupo de jueces. Ellos (jueces) vieron lo que hicieron todos los demás; una pelea cerrada y competitiva que puntuaron exactamente de esa manera.Golovkin conectó más golpes y por lo tanto debería haber ganado la pelea?Si los golpes al aterrizar fueran la diferencia entre ganar o perder un combate de boxeo, tendríamos un deporte increíblemente diferente y menos interesante. Golpe limpios, agresividad efectiva y defensa son lo que los jueces están buscando para determinar el ganador de un round. Obviamente soy un promotor, pero en las cuatro áreas que realmente cuentan para juzgar, no puedo encontrar una donde GGG sea el vencedor”.La declaración de Tom Loeffler de que no sabe si Golvokin puede ganar una decisión en Las Vegas.“Tal vez Tom solo está buscando hacer que GGG se sienta mejor, pero independientemente de esto es quizás el comentario más decepcionante, porque proviene de alguien que conoce el deporte. Por supuesto, GGG puede ganar una decisión en Las Vegas. Pero 22,000 personas no van a apiñarse en el T-Mobile para ver a Golovkin pelear y derrotar a peleadores como Dominic Wade, Willie Monroe, Jr. o Vanes Martirosyan. Él va a tener que pelear contra un nivel más alto de competencia, y luego luchar mejor que ese oponente, para obtener una victoria en la meca del boxeo”.El boxeo es un deporte maravilloso que regresa gracias a los primeros planos gracias a la tecnología de transmisión y al creciente interés internacional. Pero es un deporte que también enfrenta competencia, no solo desde afuera en la forma de otras ligas más vistas, sino desde adentro, donde la naturaleza fracturada del boxeo ha hecho que sea cada vez más difícil enfrentar lo mejor”, concluyó De la Hoya en un comunicado.

