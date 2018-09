Persiguen al Madrid

Ciudad de México.- Con diferentes métodos y componentes, seis clubes se asoman como los principales retadores al reinado del Real Madrid en Champions League y harán cuanto esté en sus manos para impedir una cuarta coronación en forma consecutiva.El mercado de verano fue la fuente de energía para algunos de ellos, y otros más se dedicaron a mantener sus fortalezas y pulirlas para el nuevo desafío.El talento de sus jugadores y la estrategia de sus “cerebros” en el banquillo serán la inspiración de Barcelona, Juventus, Manchester City, Liverpool, Bayer Múnich y París Saint-Germain para ilusionarse con levantar la famosa “Orejona” al final del torneo de mayor prestigio en el continente europeo.BarcelonaDespués de la tormenta, el Barcelona busca la calma. Los culés no sólo sufrieron una eliminación de película por la Roma en la última edición de la Champions sino que vieron levantar a su archirrival su tercera “Orejona” al hilo.La Copa de Campeones es un objetivo, casi obsesión, del Barsa para esta campaña que apuntaló la plantilla con Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal. La máquina sigue con el control de Ernesto Valverde quien parece necesitar de la Champions para codearse con la élite de técnicos.Mantiene la baseEl Barcelona no compró por querer reventar el mercado. Arturo Vidal y Malcom avivarán la competencia en la plantilla que sufrió la baja de Andrés Iniesta.El objetivoDespués de ganar Liga y Copa la campaña anterior, el principal objetivo de los culés ahora es la Champions. La ambición por la “Orejona” puede ser trascendental.Capacidad ofensivaValverde tiene la oportunidad de variarle a su tridente ofensivo. Con Leo Messi y Luis Suárez como base, el DT culé puede optar por Dembélé o Coutinho.Hombres clavePiquéEl zaguero es la voz de la experiencia que, ante la salida de Yerry Mina y la juventud de Umtiti, tendrá que lucir como en sus mejores años.MessiEl astro sigue demostrando que, al menos en el Barcelona, aparece cuando su equipo más lo necesita. Ya anotó el gol 6 mil en la historia del Barsa.SuárezEl “matador” ha sido criticado por su forma física pero una vez que esté al 100 por ciento será el ariete ideal para un tridente que busca la gloria europea.JuventusSi la Juventus demostró en los últimos años que es un firme contendiente a levantar la “Orejona”, con la llegada de Cristiano Ronaldo incluso podría ganarse el título de de favorito.La Vecchia Signora se reforzó con uno de los hombres que más le hizo daño en Champions League, con el único objetivo de dejar el “ya merito” en una competición que no gana desde hace 22 años, a pesar del dominio que tiene en la Liga Italiana y que ha llegado a la final en dos de las últimas cinco ediciones.Materia pendienteAl igual que el Barcelona, la Juventus ya se empachó de los trofeos locales por lo que su asignatura pendiente será ganar la “Orejona”, por eso llegó Cristiano Ronaldo.Arrasa en casaEn los últimos años, pocas veces la Liga local se ha vuelto un suplicio para la Vecchia Signora. Afronta, regularmente, la fase final de Champions con la Liga en la bolsa.FortalezaTuvo que llegar el Real Madrid de Cristiano Ronaldo para darle a la Juve su primera derrota como local en cinco años. El Juventus Stadium pesa en Champions.Hombres claveCristiano RonaldoEl luso quería nuevos retos y coincidió con la ambición de la Juventus por levantar la “Orejona” después de un par de intentos fallidos. Llega después de ser figura de la anterior edición.Paulo DybalaLa “joya” tiene la revancha en sus manos pues, después de no ser regular en la selección, puede demostrar en Liga y Champions que es un jugador de élite.Blaise MatuidiEl contención exhibió en la Copa del Mundo que levantó que aún tiene pulmones para devorarse la media cancha, será vital para que otros laboren el juego.Manchester CityLos hombres que rompieron récords en Inglaterra, tienen mucho qué explicar a nivel europeo.Los Citizens arrasaron la temporada pasada en la Liga inglesa pero sufrieron una dolorosa eliminación en Cuartos de Champions por el Liverpool, finalista de la justa.El City, desde su primera participación en la Liga de Campeones hace siete años, solamente ha podido alcanzar en una la etapa de Semifinales, por lo que después de dominar la Premier, tienen una deuda con la “Orejona”.LiderazgoPep Guardiola es uno de los entrenadores más confiables del futbol mundial teniendo en su palmarés un par de Champions League con el Barcelona.Lo colectivoEl estilo de juego de Pep Guardiola se ha ido perfeccionando en el Manchester City, tanto que sus futbolistas parecen conocerse ya de memoria.Amplio plantelSi bien el torneo pasado sufrieron bajas fuertes como la de David Silva, el City supo salir airoso pues tiene fichas para poder mantener el paso.Hombres claveSergio AgüeroEl “Kun” se ha cansado de ser el hombre relevante en el Manchester City. La campaña pasada anotó 4 dianas en 7 cotejos de Champions.Gabriel JesúsEn campañas pasadas el “Kun” cargó con el equipo pero el juvenil Gabriel Jesus ya pisó fuerte en Champions con 4 goles en 9 juegos.Kevin de BruyneEs un hombre fundamental para Guardiola, pues además de la recuperación, le brinda proyección al equipo. Viene de disputar un buen mundial, pero tendrá que recuperarse de una lesión.LiverpoolEl finalista de la Champions League, que le sacó un susto al Real Madrid, puede volver a hacerlo. El Liverpool regresó a los primeros planos de la mano de Mohamed Salah y para esta temporada ya no contará con Loris Karius, clave en la derrota por la “Orejona”, pues Alisson, codiciado arquero brasileño, recaló con los Reds.El tridente ofensivo conformado por Sadio Mané, Salah y Firmino es uno de los mejores del mundo.Sed de revanchaLos Reds apuntalaron el equipo que los llevó a la final con el objetivo de repetir la instancia y lograr la hazaña en la Champions.Fuerte defensaSin tanto ruido, los centrales del Liverpool compiten para ser los mejores del mundo y hasta el croata Dejan Lovren lo demostró en el Mundial.Arma letalLa velocidad tanto de sus mediocampistas y por supuesto de su tridente ofensivo lo vuelve un equipo de mucho peligro aún sin el balón.Hombres claveMohamed SalahNominado al mejor futbolista en Europa, el egipcio será fundamental para las aspiraciones de los Reds en la Champions League.Virgil van DijkEl defensor de 27 años no tardó ni una campaña en adaptarse al Liverpool y se convirtió en el líder de la zaga roja.Alisson BeckerEs uno de los mejores porteros del mundo, posición que puso en “jaque mate” a los Reds en la final ante el Real Madrid.Bayern MunichEl clásico competidor alemán por la “Orejona” tendrá que encontrarse a sí mismo antes de pelear por la Champions League. Aunque incluso recuperó piezas para la actual temporada, la llegada de Niko Kovac al banquillo de los bávaros es la única incógnita de una escuadra que ha luchado por el título continental pero no llega a una final desde el 2013, el año de su última conquista.CreatividadEl cinturón de la “Máquina” es el mejor engrane del equipo alemán pues tiene hombres como Goretzka, Robben, James y Tolisso, codiciados en el mundo.Camada talentosaEl Bayern Múnich no se ha quedado atrás en el cambio de generación y ha sabido foguear a jóvenes talentos como Goretzka y Kimmich.Recupera el asDespués de una lesión que lo marginó casi un año de las canchas, Manuel Neuer estará de regreso hasta con un Mundial más en sus espaldas.Hombres claveRobert LewandowskiEl polaco sigue demostrando con el paso de los años que no pierde ritmo ni la mira. Fue el goleador del equipo con 23 dianas el año pasado.Arjen RobbenEl tercer capitán para esta campaña llega sano al calendario y ello le brinda la explosividad necesaria a Niko Kovac y también goles.James RodríguezDespués de su complicado paso por el Madrid, James se ha adaptado al Bayern Múnich por lo que si está en plenitud, puede aportar mucho al equipo.PSGEl París Saint-Germain ha tirado la casa por la ventana para ser uno de los protagonistas de la Champions League. Para esta campaña llega con el aliciente de que su diamante en bruto, Kylian Mbappé, viene de ser campeón del Mundo con Francia.Además del francés, el buen mundial de la mayoría de sus convocados exhibió la capacidad que tiene el equipo para competir por la “Orejona”.Fábrica de golesNeymar, Cavani y Mbappé han conformado uno de los tridentes más llamativos del orbe, y los 17 goles que hicieron la campaña pasada en Champions lo subraya.Una murallaAlphonse Areola pinta para ser uno de los mejores pero esta temporada la directiva contrató a Gianluigi Buffon, por lo que presume de tener una meta segura.Dominio ligueroMuchos protagonistas de la Champions llegan a serlo gracias a que resuelven los torneos locales antes de la Fase de KO, PSG es uno de esos.Hombres claveNeymarNeymar quedó a deber en el Mundial pero ha logrado ser el estandarte de una escuadra plagada de estrellas, por lo que parece no decepcionará este año.Kylian MbappéEl francés fue el mejor futbolista juvenil de la Copa del Mundo y mostró estar a la altura de las circunstancias en las situaciones apremiantes.Gianluigi BuffonA pesar de sus 40 años, Buffon es una garantía bajo los tres postes y fuera del campo puede ser un gran guía para Alphonse Areola.