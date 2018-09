Reconocer que esta puede ser su última oportunidad para ganar un campeonato del mundo es lo que más motiva a Miguel ‘Mickey’ Román para no desaprovecharla y lo mantiene durante sus entrenamientos con el deseo de cumplir el sueño de ser el primer campeón mundial juarense.Ayer en conferencia de prensa celebrada en el Don Haskins Center de UTEP se anunció el combate en el que Román retará al actual monarca, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, por el campeonato mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el próximo 3 de noviembre en El Paso.Este viernes a partir de las 10:00 am saldrán a la venta los boletos en los locales de Ticketmaster, en Ticketmaster.com y en la taquilla de UTEP. Los precios son de $35, $45, $75, $150 y $250 dólares.“Me siento muy contento y emocionado por estar aquí peleando, ya que voy a tener a todos mis seguidores, soy de Ciudad Juárez, toda mi gente de Juárez, El Paso y Las Cruces que siempre que he peleado aquí me han apoyado al cien por ciento y pienso que en esta pelea me pueden apoyar más que al campeón”, comentó ayer ‘El Mickey’.-¿Esta puede ser tu última oportunidad por un título mundial?“Se puede decir que si, puede ser la última oportunidad y por eso sé que es la última oportunidad, estoy muy enfocado a esta pelea, estoy muy enfocado a coronarme campeón mundial y hacer historia en Ciudad Juárez, ser el primer campeón mundial de Ciudad Juárez, eso me enorgullece decirlo y lo quiero lograr”.Esta será la tercera pelea en el presente año para Román, luego de que el 10 de febrero venció por nocaut a Arístides Pérez en el Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos y el 23 de junio hizo lo propio con Michel Marcano en la Plaza de la Mexicanidad.Con una marca de 60 victorias (47 KOs) y 12 derrotas en 15 años de carrera profesional, su más reciente descalabro se presentó el 28 de enero del año pasado ante Takashi Miura, pero desde entonces suma cuatro victorias al hilo, incluida una ante Orlando ‘Siri’ Salido el 9 de diciembre del 2017.-¿Cómo ha sido tu preparación para esta pelea?“Llevamos alrededor de tres semanas trabajando, en Los Ángeles, con Rudy Hernández y Jaime Quintana, estamos haciendo una buena preparación y sobre todo una buena estrategia”.-¿Qué sabes de tu rival?“Es un rival alto, de larga distancia, pero estamos trabajando para eso y más, llevamos varias semanitas entrenando buena estrategia y esta pelea va a estar muy buena. Con mi equipo tengo trabajando alrededor de un año, desde que peleé con Orlando ‘El Siri’ Salido y me he acomodado bien con ellos. He dejado Ciudad Juárez y me he ido a Los Ángeles a entrenar y la verdad otro tipo de entrenamiento y he conocido a un gran entrenador y sobre todo un gran amigo y una buena persona”.-¿Tu experiencia será un factor importante?“Exactamente, mi experiencia me va a ayudar mucho, pero si la combino con una buena preparación eso me puede sacar adelante, y es lo que tengo yo, bastante experiencia a mi favor”.