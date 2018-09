Kansas City, Mo.- Patrick Mahomes acababa de lanzar seis pases para anotación en una actuación que estableció un récord en el partido contra los Acereros, dándole a los Jefes una gran victoria como visitantes y tal vez los colocó como el mejor equipo de la Conferencia Americana, cuando alguien le preguntó cómo planeaba celebrar su cumpleaños.Mahomes respondió que planeaba ver las grabaciones de los 49ers de San Francisco.Aunque ésa fue la respuesta correcta políticamente, este jugador de 23 años y para quien éste es su primer año como titular, en realidad planeó recorrer la ciudad y seguramente no le faltaron fanáticos de los Jefes que estuvieron dispuestos a invitarle unas bebidas.Probablemente siguen celebrando el gran día de San Patricio.“No creo que se pudiera esperar más de alguien”, comentó Chris Conley, uno de los cinco diferentes receptores que atraparon un pase para anotación.“Manejó realmente bien los tiempos en los que realizó jugadas. También manejó los tiempos en donde no lo había hecho. Eso habla mucho de él”.Para ser francos, no ha habido muchos momentos en donde no haya realizado jugadas.Mahomes también fue muy dinámico en la victoria que consiguieron en la Semana 17 en Denver durante la temporada pasada, en la que los Jefes negociaron al mariscal Alex Smith, quien ha participado en el Tazón de Profesionales, y le dieron el puesto de titular a Mahomes.Luego, lanzó cuatro pases para anotación sin ninguna intercepción en una casi perfecta actuación en una victoria que consiguieron como visitantes sobre los Cargadores, su rival en el Oeste de la Conferencia Americana, al inicio de la temporada.Sin embargo, su desempeño en Pittsburgh, en donde los Jefes no habían ganado un partido desde 1986, fue el tipo de exhibición trascendente que los fanáticos de los Jefes habían estado añorando desde que Len Dawson realizaba los saques.Mahomes completó 23 de 28 pases para 326 yardas, lo cual significa que lanzó más pases para anotación que incompletos.Realizó todas las revisiones adecuadamente, se movió cuando la oportunidad se presentó y mantuvo el aplomo cuando los Jefes desaprovecharon una ventaja de 21 puntos en el primer período, al diseñar una ingeniería casi impecable en la segunda mitad.“Todos sabíamos el brazo fuerte que tiene, estuvo haciendo algunos lanzamientos decentes, además de que sus hacedores de jugadas lograron hacerlas”, comentó Mike Hilton, esquinero de los Acereros.

