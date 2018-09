Orchard Park, Nueva York.- El corredor de los Bills de Buffalo, LeSean McCoy, sufre daño en un cartílago de las costillas, y su situación es incierta para el partido del domingo en casa de los Vikingos de Minnesota.Sean McDermott, entrenador de los Bills, dijo que se analizará diariamente la condición de McCoy, pero no descartó que pueda jugar. Tampoco dio muchos detalles sobre la lesión ayer, salvo por indicar que se irá evaluando cuánto dolor puede tolerar el jugador.McCoy se lastimó en el tercer cuarto del encuentro dominical, una derrota por 31-20 ante los Cargadores de Los Angeles. Fue derribado por detrás, y el centro de Buffalo, Ryan Groy, cayó aparatosamente encima del costado izquierdo de su compañero.El corredor regresó para una jugada más, un acarreo de tres yardas que puso fin al tercer cuarto. Permaneció a un costado del terreno durante el resto del partido.La ofensiva terrestre de los Bills había sido desastrosa incluso cuando McCoy se encontraba saludable. Acumuló 167 yardas combinadas en dos partidos.McCoy totalizó 39 yardas por tierra en nueve acarreos, incluido un avance de 27 yardas, el mejor que ha tenido en la campaña. Asimismo, aportó 29 yardas mediante cuatro recepciones.Chris Ivory y Marcus Murphy son los suplentes de McCoy.McDermott dijo que el cornerback Phillip Gaines se dislocó el codo derecho en el partido ante los Cargadores. Sin embargo, tampoco descartó que tenga actividad la próxima semana.Buffalo luce débil en la posición de esquinero después de que el veterano Vontae Davis anunció abruptamente su retiro en el medio tiempo del encuentro del domingo. Además, Taron Johnson trata de recuperarse de una lesión de hombro.Pide que demanda de exnovia sea desestimadaAtlanta.- Los abogados de LeSean McCoy han solicitado a un juez en Georgia que desestime una demanda en que la exnovia del corredor de los Bills de Buffalo lo acusa de no protegerla de un violento allanamiento de morada.En la demanda que presentó el mes pasado, Delicia Cordon acusó a McCoy de no haberla protegido cuando un intruso la golpeó y le robó joyas valuadas en 133 mil dólares en una casa que McCoy posee en Milton, en las afueras de Atlanta. Cordon también alegó que McCoy “con frecuencia golpea salvajemente a su perro” y que también “castiga agresiva y físicamente a su hijo pequeño, a quien golpea”.Los abogados de McCoy respondieron a la demanda en documentos entregados a la Corte el jueves. Afirmaron que no hay bases para considerar responsable a McCoy del daño sufrido por Cordon en el allanamiento de morada. Añadieron que la demanda está plagada de falsas acusaciones escabrosas y sin relación que sólo tienen la intención de avergonzar a McCoy y que sea visto con malos ojos.Un abogado de Cordon no respondió ayer un mensaje por correo electrónico en busca de comentarios al respecto.La demanda considera que McCoy y Tamarcus Porter, amigo del jugador y su asistente personal, son responsables de la agresión, el robo y el sufrimiento emocional sufrido por la exnovia durante el incidente.La Policía de Milton no ha acusado a nadie del ataque, registrado la mañana del 10 de julio.Cordon no acusa a McCoy de haber participado en el ataque, pero lo acusa de incumplir su responsabilidad de protegerla porque él es el dueño de la vivienda. Afirma además que McCoy “permitió que existiera una condición de peligro” al permitir que Porter instalara un nuevo sistema de seguridad y cámaras en junio y le negara a ella el acceso para activar el sistema.McCoy, de 30 años, se encuentra en su 10ma temporada en la NFL y la cuarta con los Bills, que lo adquirieron en un canje con las Águilas de Filadelfia. McCoy fue líder de yardas terrestres de la Liga en 2013.

