Van Bravos contra la historia

Contra la historia y frente a la jetatura capitalina, en busca del pase a los cuartos de final de la Copa MX, los Bravos FC Juárez tratarán de lograr el próximo martes 25 una proeza y escribir un capítulo de gloria para el futbol profesional local que, en sus tiempos, ni Cobras de Ciudad Juárez ni el CF Indios consiguieron: derrotar a las Águilas del América en su propia cancha, el Estadio Azteca.En seis partidos disputados en el ‘Coloso de Santa Ursula’ –todos de Liga–, los extintos clubes Cobras e Indios no superaron a las Águilas, con saldo de cuatro victorias para los de Coapa y dos empates, uno contra cada equipo.Dentro de la memoria de los aficionados al futbol soccer en la localidad, aún permanece fresco el recuerdo de aquel vibrante empate a tres goles entre los ‘Millonetas’ y el CF Indios, el domingo 12 de abril de 2009, el duelo más cercano a un posible éxito fronterizo.Los indígenas se colocaron arriba tres veces en el marcador, pero a diez minutos del final, fueron alcanzados por los americanistas.El delantero uruguayo Juan Pablo Rodríguez adelantó a la tribu a los 15 minutos y Daniel ‘Maleno’ Frías, atacante originario de la Colonia Altavista, quien aquella tarde brindó una gran actuación, colocó el 0-2, a los 18 de acción.El paraguayo Salvador Cabañas, quien ese día marcó un hat trick, hizo el primer tanto a los 20 de tiempo corrido que recortó la desventaja amarilla y, a los 59 emparejó el marcador.Juan Ramón Curbelo batió al portero Guilermo Ochoa con un tiro lejano al 68, pero Cabañas puso el definitivo 3-3 con un remate de cabeza que Cirilo Saucedo no alcanzó, al 80.El 31 de enero del 2010, en el año del descenso, los Indios regresaron al Estadio Azteca y cayeron por la mínima diferencia ante los azulcremas con anotación del campeón mundial Sub 17, Enrique ‘Paleta’ Esqueda.Las actuaciones de las Cobras en el histórico inmueble resultaron desafortunadas y, en cuatro juegos no le marcaron gol a los americanistas.Tras un empate a cero en la fecha uno de la Liga 1988-1989, -torneo que se jugó a dos vueltas-, el sábado 15 de octubre de 1988, vinieron tres reveses por marcadores de 4-0 (Liga 1989-1990), 2-0 (1990-1991) y 1-0 (1991-1992).En su primer juego contra América desde su fundación en mayo del 2015 y el séptimo en la historia en el referido inmueble entre equipos de esta frontera y las Águilas, los Bravos tendrán la oportunidad de marcar un antes y un después en los archivos del futbol profesional de esta ciudad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.