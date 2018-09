Al tiempo que admitió que la logística falló en la quincuagésima edición de la Carrera de la Amistad, efectuada el pasado domingo dos de septiembre, Mauricio Balderrama, director del Instituto Municipal del Deporte, indicó que buscan que la justa sea certificada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).“De hecho, vamos a buscar certificarla y vamos a buscar el mejor método para que no vuelvan a ocurrir las confusiones que hubo”, expuso.Los más de 16 mil participantes, de los cuales, cerca de dos mil tomaron parte en la modalidad competitiva de 10 kilómetros, rebasaron la capacidad de organización del Instituto Municipal del Deporte.Adelantó que, de continuar en el cargo, para el próximo año, el final del recorrido para los competidores de cuatro y 10 kilómetros, tendrá trayectos distintos, con la idea de evitar ‘embudos’ y confusiones como las que se dieron con los atletas kenianos, quienes tomaron la ruta equivocada y se fueron por el trayecto de la carrera recreativa.Tras ello, los jueces y personal del Instituto Municipal del Deporte llegaron a la determinación de tomar en cuenta las posiciones que tenían al momento de la confusión, los kenianos dominaron en el podio y el juarense Daniel Reyes, quien entró en segundo lugar y siguió la ruta correcta, cayó hasta el séptimo puesto.El funcionario apuntó que David Serna, responsable de la logística de la Carrera de la Amistad, con muchos años de experiencia en el área, sabe muy bien lo que es un circuito, al igual que Carlos Sifuentes, quien condujo el carro guía.“Yo en el momento que no tengo bien delimitado lo que es la recreativa con la –carrera- competitiva, siempre va a haber un conflicto de gente porque ahora superamos las expectativas”, expuso.Al momento en que se produjo la citada confusión, los participantes ya no supieron por dónde irse, mencionó.“La verdad que es una experiencia, para mí, la primera y créeme que va a ser la última que no se tomen esas precauciones”, expuso.Aseguró que en el punto del ‘embudo’ sí había personal del Instituto Municipal del Deporte y también, señalización.“Como se superaron las expectativas, se abarcó toda la calle, en lugar de los cuatro, cinco carriles que eran nada más para la recreativa. Era demasiada la gente que abordó todos los carriles, en el momento que se abordan todos los carriles, hay confusión”, apuntó.Acerca de por qué los atletas kenianos no fueron descalificados, mencionó que los expertos –Serna y Sifuentes– fueron los que determinaron los lugares.Cumplido el recorrido de 10 kilómetros, un buen número de corredores no recibió medalla, lo cual, también generó inconformidad entre ellos.“Eran para las primeras 10 mil personas, pero superamos la expectativa, otra vez”, comentó.Ante la inquietud de los participantes que se manifestaron, el instituto les tomó los datos y mandó comprar 250 preseas más.“Superamos la expectativa por seis mil o por más personas, donde nada más las primeras 10 mil iban a recibir medalla. Lo que sí me queda claro que, en la competitiva, yo creo que ahí sí deben de ser todos porque está pagando un kit, entonces, en el momento que paga, de perdida, su playerita y su medalla sí la tienen que tener segura”, expuso.Dentro de la serie de fallas en la organización de la pedestre, Balderrama reprobó también la labor de las personas encargadas de cerrar el tránsito vehicular por las calles del circuito establecido, lo cual, dijo, ocurrió después de las 6:30 horas. (Sergio Duarte)También, comentó que los camiones de transporte llegaron al punto a las 8:30 horas, cuando la carrera de 10 kilómetros estaba programada a las 8:00, pero inició a las 8:07.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.