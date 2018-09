Vuelve al mando

Pulidor de talentos y forjador de campeones, al igual que en el Campeonato Mundial Juvenil ‘Malasia 2016’, Carlos Iván Flores, entrenador del equipo de halterofilia Indios UACJ, recibió nuevamente la confianza de Azael Martínez, delegado técnico nacional y fue designado coach del conjunto mexicano que participará en el Campeonato Mundial Universitario, en Warsaw, Polonia, del 19 al 24 del mes en curso.Flores García, de 30 años, quien desde el 2011 es el jefe de la tribu en pesas, destacó la relevancia de su segundo llamado al tricolor.“Que se me dé la confianza ya de dos mundiales a la edad que tengo y los años que tengo como entrenador, siempre me motiva a que todos los años me sigan llamando a selección nacional”, afirmó.El país sede de la justa, integrante en una época del bloque socialista junto a la desaparecida URSS y Rumania, es potencia en esta disciplina, posee una larga y rica tradición competitiva en halterofilia, deporte que se practica desde la primaria como una asignatura principal.“Siempre ayuda mucho ir a uno de estos eventos. No hay como foguearse en lo mejor del mundo. Es importante que vaya, se me ha dado la confianza, no puedo decir que no y hay que ir a aprender para poder trabajar mejor con los alumnos que tengo”, manifestó.El entrenador juarense dirigirá al representativo azteca conformado por los halteristas Javier Pantoja (UACH), Jonathan Muñoz (UAS), Gladys Bueno (UAC) y Susana Fuentes (Universidad Chiapas), seleccionados a nivel mayor que estudian en las citadas instituciones educativas.Apuntó que dado a que el evento es muy accesible para los países europeos que tienen equipos muy fuertes en halterofilia, la meta es colocar a tres de los cinco competidores mexicanos en el podio.“Poder meter por lo menos a tres atletas dentro del pódium, en los bronces, si se puede lograr algo más, será bienvenido”, expuso.Adelantó que el nivel de la justa será muy distinto y distará mucho al del mundial juvenil, en Malasia, en el 2016, en el que Lizbeth Torres logró sexto lugar.“Lógicamente el nivel cambia. No es parecido a Juegos Olímpicos, pero sí, sube mucho, bastante de lo que son Juveniles Sub 17. Europa va a ir con todo y es un evento muy grande”, externó.Carlos lamentó que Kenia Torres, medalla de oro en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’ por Indios UACJ, no sea parte del seleccionado universitario por cuestiones administrativas, debido a la falta de una prueba de dopaje en algún evento que exige la WADA (Agencia Mundial Antidopaje).“Las pesas ahorita es un deporte muy visoreado por la WADA y exige muchas cosas, en cuestión de papeleo y registro y no se pudo registrar a tiempo a muchos atletas. De hecho, ningún atleta de la Universiada Nacional va a este evento”, afirmó.Flores García partió el domingo a la Ciudad de México y ayer viajó con el representativo azteca a Warsaw, Polonia.