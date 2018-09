Las Vegas–– El sábado por la noche cuando Saúl "Canelo" Álvarez bajó del ring de la T-Mobile Arena, no sólo lo hizo como campeón de los medianos y verdugo de Gennady Golovkin, si no con varios millones de dólares que seguirán engrosando su cuenta bancaria, escribe El Universal.De acuerdo a la Comisión Atlética de Nevada, el "Canelo" obtuvo por los 12 rounds en Las Vegas, cinco millones de dólares.Sin embargo, esa cifra no es ni cercana a la que el tapatío recibirá, pues un fuerte porcentaje del Pago Por Evento (PPV), serán para el mexicano que fue la principal atracción de la velada.La pelea entre Álvarez y Golovkin en Estados Unidos se pudo observar por televisión restringida.La cartelera tuvo un costo de 90 dólares (mil 700 pesos), por aparato receptor. La empresa Golden Boy Promotions aspiraba a vender casi dos millones de PPV, una cantidad que podría no alcanzarse, pero que si por lo menos llega al 1.5 millones de hogares, habrá dejado una derrama de 135 mdd de donde "Canelo" obtendría su mejor pago.Se espera que el jalisciense por el enfrentamiento con Golovkin obtenga 50 mdd o más.Las cifras por PPV tardarán dos semanas en darse a conocer, tiempo en el que se recopila la información total que deben reportar ante las autoridades.Además de los Pago Por Evento caseros, existe un ingreso por la exhibición de la cartelera en bares y restaurantes que contrataron el circuito cerrado y la venta de entradas a cines.Los 21 mil asistentes al recinto donde el mexicano y el kazajo combatieron, dejaron 27 mdd en taquilla más el consumo al interior.La lucrativa pelea, más una carrera llena de fama sobre todo en Estados Unidos, posicionan al Canelo, como el boxeador mexicano que más dinero ha ganado en la historia.

