Buscarán Nativos seguir con la estafeta

Un total de 17 jugadores conforma el roster del equipo Nativos de Ciudad Juárez, que intervendrá, a partir del próximo 5 de octubre, en la Liga Estatal de Basquetbol Sub 18.Este equipo fronterizo llega para suplir al conjunto de los Indios, que en la edición pasada del campeonato estatal se quedó con el título.La nueva ‘Fuerza Indígena’ llega para defender la conquista que hizo el anterior cuadro fronterizo, y para tratar de emular lo hecho por ese equipo que en sus últimas jornadas comandó Jaime Siqueiros y que tuvo como dirigente a Juan Escalante.Este nuevo representativo juvenil de Ciudad Juárez será dirigido por el profesor Roberto Escobar, mientras que Ángel Máynez es el director ejecutivo del club.El estatal de la categoría juvenil dará inicio el viernes 5 de octubre, fecha en la que Nativos hará su debut en casa, contra un rival por definir.“Todavía falta una junta previa para ultimar detalles, como el rol de juegos y el rival con el que debutamos. Lo que es un hecho es que comenzaremos en casa. También falta definir el gimnasio en el que vamos a jugar de locales, tenemos algunas opciones”, comentó Máynez.En la baraja de opciones se tiene contemplado el gimnasio de Bachilleres, gimnasio Universitario, gimnasio Municipal Bertha Chiu y gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.El equipo juarense tiene en sus filas a dos de los jugadores que en la edición anterior de la justa estatal se alzaron con el título con Indios, se trata de Ibrahim Jurado y Daniel Tarín.La plantilla de la escuadra teporaca se complementa con Jorge Ontiveros, Omar Castro, Román Valenzuela, Cristian Ramos, David Ramírez, Ricardo Rodríguez, Hazael García, Alonso Hernández, Erick Macías, Javier Villalobos, Gildardo Chávez, Abraham Marín, Daniel Casas, Enrique Barrios y Juan P. Camargo.Los equipos que formarán parte en la Liga Estatal Juvenil Sub 18 son, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc, Casas Grandes, Tecnológico de Monterrey de Chihuahua, Cobach Chihuahua, Ojinaga, Dorados Academy y Nativos de Ciudad Juárez.El director ejecutivo del club se dijo contento por la respuesta que tuvieron al llamado que hicieron para las visorias que realizaron la semana pasada, a las que acudieron más de 30 jóvenes.Dichas visorias fueron supervisadas por los entrenadores Roberto Escobar y Fredy Aviña, así como Eduardo Moreno, quien dirigió al equipo femenil de Chihuahua B, en el anterior Campeonato Nacional Sub 13, que se realizó en esta frontera.

