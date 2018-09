Aplican la 'limpia'

Intransitable e inspirado sobre la lomita de los disparos, en un juego por demás especial y cargado de emotividad para él, Esaúl Ávila pintó de blanco a los Piratas, estuvo cerca del doble cero y, con sólo dos hits permitidos, guió a los Brujos a la victoria y al título del Torneo de Verano de la Liga de Beisbol Paso del Norte, por nocaut de 11 carreras a cero, en siete entradas.A la ofensiva, los Brujos, quienes barrieron en dos juegos a los corsarios, lucieron imparables, fabricaron un rallie de cuatro rayitas en la tercera entrada, hicieron tres más en la quinta, agregaron dos en la sexta y aseguraron el nocaut con un par en la séptima.Con los sentimientos a flor de piel, a raíz de la reciente muerte de su hermano menor, David Gilberto ‘Rodman’ Ávila, ocurrida el pasado 23 de agosto, instantes después que Esaúl logró el último out (21) con un ponche, sus coequiperos se reunieron en torno a él en el montículo y le demostraron su solidaridad.Los integrantes de los Brujos e incluso algunos jugadores de Piratas como el catcher Jorge Padilla, trataron de levantar el ánimo de Esaúl y le manifestaron su apoyo con abrazos y palabras de aliento.Aarón Soto, manager de los hechiceros, igualmente abrazó a Esaúl, nombrado el Jugador Más Valioso de la serie por la corona, quien rompió en llanto.Al momento que recibió su placa como el mejor pelotero de la final, de manos de Gregorio ‘Goyito’ Rentería, presidente de la Liga de Beisbol Paso del Norte, el serpentinero derecho alzó el reconocimiento hacia el cielo, se quitó la cachucha y, de nuevo, enjugó sus lágrimas con el jersey 24, el mismo número que usaba su hermano, a quien le dedicó el gallardete.“Fue un gran día para mí. Mi carnal iba a empezar a jugar aquí con nosotros, Dios lo necesitaba allá arriba y pues, dedicado para él. Él siempre ha sido el Jugador Más Valioso de aquí, entre nosotros”, declaró Ávila Vargas.Movido por el recuerdo de su fraterno menor, Esaúl mostró una fortaleza singular en la batalla final y, sumó 17 entradas lanzadas en dos juegos.“La fortaleza, todas las entradas. La semana pasada también tiré diez entradas y ‘nomás’ pensando en él”, apuntó.El segundo cetro conquistado por la franela de los Brujos en la referida liga, tiene y tendrá un significado y un sitio aparte en su andar en los diamantes, afirmó.“Hace mucho tiempo que no éramos campeones y qué más me hubiera gustado compartirlo con mi hermano y, de aquí en adelante, todo lo que haga en esta carrera, todo lo que me permitan jugar al beisbol, es para él”, subrayó.Sergio González fue el pitcher derrotado por los bucaneros.A la ofensiva por los ahora monarcas, Gerardo Balderrama dio de 5-2, con tres carreras producidas; César Cano se fue de 3-2 con una rayita empujada y Kevin García, conectó dos hits en cuatro turnos y remolcó una anotación.

