Convence Saúl el 'Canelo' Álvarez a expertos

Las Vegas— Ni polémica ni duda para varios de los mejores excampeones mexicanos ante la victoria de Saúl Álvarez sobre Gennady Golovkin.Los apodados “JC”, “Terrible”, “Barrera”, “Chiquita” y el “Dinamita” reconocieron el empuje y estrategia del “Canelo” para arrebatarle el cetro Mediano a “GGG” en la función sabatina.Julio César Chávez, Érik Morales, Marco Antonio Barrera, Humberto González, todos miembros del Salón de la Fama, y Juan Manuel Márquez, descartaron que haya habido un despojo para el kazajo.“Fue una pelea cerrada que se pudo ir a cualquier lado. El que llevó la pelea, la pauta fue ‘Canelo, se le pedía ir al frente y lo hizo, y vimos a un Golovkin agotado, sumamente cansado”, reseñó JC.La afición, aseguró Morales, pudo haberse quedado con la imagen combativa de Golovkin en el cierre del duelo, pero el mérito es del mexicano.“Fue una gran pelea. Interesante. Emocionante. Las peleas se ganan con golpes y Golovkin estuvo dos veces a punto de caer. La percepción de la gente es que se queda con lo último del round. Sí creo que ‘Canelo’ ganó”, reiteró el tijuanense Morales.Barrera también avaló la grandeza del tapatío.“Un ‘Canelo’ buscando el intercambio de golpes siempre, en el centro del ring... Sí ganó. Arriesgó y fue para adelante. Tirar golpes sin importarle que recibiera. Se ganó la credibilidad de toda la gente”, comentó Barrera.El sábado, un juez dio empate a 114 puntos, y los otros dos vieron ganar a Álvarez por dos puntos.“Se me hace justo. Yo vi ganar a ‘Canelo’”, comentó la “Chiquita” González.“Fue una pelea que pudo irse a cualquiera de los dos lados, y el 115-113 estuvo bien para ‘Canelo’”, externó Márquez.El boricua y exmonarca mundial Miguel Ángel Cotto aplaudió duelo sin cuartel de ambos púgiles.“Los dos dieron una gran pelea, y creo que fue una pelea justa, un triunfo justo para ‘Canelo’”, ratificó.Evalúan herida de Saúl ÁlvarezSaúl Álvarez salió con un corte en el párpado izquierdo, luego de su combate frente a Gennady Golovkin, la noche del sábado.En la presente semana analizarán la profundidad de la herida para determinar si puede pelear o no en diciembre.“Yo si quiero (pelear), pero vamos a ver”, apuntó Álvarez, quien sostenía una sonrisa de oreja a oreja en todo momento.“Es la victoria más importante de mi carrera, estoy feliz. Sé que está victoria llenará de orgullo a la gente de mi País... Fuimos al frente y desgraciadamente no llegó el nocaut, se buscó, pero no se dio”, apuntó el tapatío de 28 años.

