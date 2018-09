Santa Clara— Jimmy Garoppolo lanzó dos pases de touchdown, Matt Breida corrió para 138 yardas y consiguió la carrera de anotación más larga de San Francisco en cuatro temporadas, y los 49ers se recuperaron de una derrota en la semana inicial para vencer el domingo 30-27 a los Lions de Detroit.Garoppolo casi comete un costoso error al lanzar una intercepción que Tracy Walker devolvió hasta la yarda 7 de San Francisco. Pero Quandre Diggs fue sancionado por sujetar lejos de la jugada, otorgándole a los 49ers (1-1) el primer down.Garoppolo no perdió balones una semana después de lanzar tres intercepciones en la derrota de 24-16 ante Minnesota que significó su primer juego perdido como titular luego de siete triunfos consecutivos.Lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Kendrick Bourne en el segundo cuarto y un envío de anotación de 11 yardas a Garrett Celek en el tercer periodo, para propinarle a Matt Patricia, su viejo amigo de sus días juntos en Nueva Inglaterra, su segunda derrota consecutiva para iniciar su labor como entrenador en jefe de los Lions (0-2). Garoppolo finalizó con 18 pases completos de 26 intentos para 206 yardas y fue capturado en seis ocasiones.Breida hizo el resto al sumar 159 yardas totales y conseguir un touchdown de 66 yardas en el tercer periodo, el más largo de San Francisco desde que Colin Kaepernick logró una anotación de 90 yardas el 20 de diciembre de 2014 ante los Chargers.Matthew Stafford estuvo mucho mejor de la semana pasada, cuando lanzó cuatro intercepciones. Completó 34 de 53 pases para 347 yardas y tres touchdowns, pero no fue suficiente.Lanzó pases de touchdown en el cuarto periodo a Marvin Jones Jr. y Michael Roberts, pero no pudo ingeniar otra ofensiva anotadora después de tomar el balón en su yarda 16 con 1:08 en el reloj. Lanzó un pase incompleto a Theo Ridick en cuarta oportunidad y dos por avanzar en su yarda 39 a 14 segundos del final.

