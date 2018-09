Golea Pumas a Lobos BUAP

Ciudad de México— Pumas aniquiló a los Lobos BUAP y sus buenas intenciones de acabar con la mala racha que los persigue, ya que desde la fecha 3 no conocen la victoria y ligaron 7 encuentros sin poder ganar.El cuadro de la UNAM no perdonó y los goleó 4-2, en un encuentro donde los universitarios tuvieron que verse exigidos para apretar y salir con la victoria.La situación de Francisco Palencia, timonel de Lobos, es crítica, ya que su equipo recobró el gol, pero no tuvo manejo de partido y sigue mostrando muchas fallas.Desde los primeros minutos, los locales aprovecharon la falta de concentración del conjunto poblano y Alan Mendoza anotó el 1-0 al 6'.Los de casa desaprovecharon la oportunidad de incrementar la cuenta, bajaron el ritmo y en el complemento, el cuadro de la Benemérita les metió un susto.Al 58, Michaell Chirinos anotó el 1-1, para pegarle en el orgullo a los pupilos de David Patiño.Juan Manuel Iturbe se olvidó de lo berrinches, hizo su aparición en sustitución de Martín Rodríguez y su aporte fue sustancioso, pues le dio la vuelta al marcador al 66'.Incrementó la cuenta Pablo Barrera un minuto después para poner el 3-1, que les dio cierta tranquilidad.Lobos no bajo los brazos y después de aprovechar los descuidos de la defensa de los Pumas.Leonardo Ramos, quien acaba de incorporarse con el equipo, acortó distancias al 73' para el 3-2.Los universitarios se mantuvieron generando opciones de gol y finalmente llegó el cuarto tanto y con el que aseguraron la victoria y así sacar los 3 puntos que los tienen entre los primeros tres lugares de la competencia.Matías Alustiza hizo el 4-2 al 83', para que los auriazules, que llegaron a 17 puntos, compartiendo el subliderato con América. Los Lobos se quedaron con 4 unidades y profundizaron una crisis que parece no tener fin.

