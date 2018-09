Muy letales

En sólo cinco minutos, los Bravos FC Juárez anotaron dos goles, definieron anoche un complicado partido en el que los Toros de Celaya los agobiaron, especialmente en lapsos importantes del segundo tiempo, llegaron a 20 puntos, mantuvieron el invicto en el Apertura 2018 y retomaron el liderato general en la tabla de posiciones en el Ascenso MX.Los Bravos, quienes no tuvieron tanto el balón en sus pies como los Toros, que llegaron en repetidas ocasiones al área del FC Juárez, pero fueron ineficaces y carentes de contundencia y no embistieron, dieron un par de estocadas de muerte a los bureles, en el Estadio Miguel Alemán Valdés.Tras una importante opción de Leandro Carrijo quien dejó ir el primer gol fronterizo a los 65 de tiempo corrido y sigue con la pólvora mojada, en un mano a mano con el portero Juan Roldán, el cuadro juarense dio el primer puntillazo a los alicaídos bureles.Con sólo cinco minutos en la cancha, el tapatío Rodrigo Prieto, quien suplió a Carrijo Silva al 75 de acción, recibió un pase de Edy Brambila en tres cuartos de cancha.Prieto Aubert vio adelantado a Roldán y al filo del área grande bombeó el esférico, clavó el gol de la ventaja equina y se estrenó en el presente torneo.La anotación pegó fuerte en el ánimo de los guanajuatenses, quienes tras el tanto de Ciudad Juárez cometieron un grave error y perdieron un balón en la salida, en zona defensiva.Mauro ‘Rayo’ Fernández cedió la pelota a Gabriel Hachen, al costado derecho de la cancha.Hachen, se quitó al cancerbero Roldán, disparó y a pesar que un defensa de Celaya tocó el redondo, éste se fue al fondo de las redes, pegado al poste izquierdo para el marcador definitivo.Con la sexta victoria de la justa en la bolsa y tercera en calidad de visitante, a los 88 minutos, el entrenador Gabriel Caballero retiró de la cancha a Hachen y puso a jugar al mediocampista juarense Francisco Javier Nevárez, de 17 años.Nevárez Pulgarín, quien el pasado miércoles 24 de enero año en curso debutó en la Copa MX contra Pumas UNAM, hizo su presentación anoche en la ‘división de plata’.En la primera mitad, en la que ambos equipos llegaron al área rival, ni Toros ni Bravos tuvieron la puntería adecuada.Por los locales, Carlos Ramos no alcanzó a rematar un centro a segundo palo y Matheus Cotulio sacó un tiro muy cruzado dentro del área.Sin goles en el marcador, en el lapso complementario, los Toros fueron al frente y buscaron el tanto de la diferencia por medio de William Arboleda, Rodrigo López y Rodolfo Salinas y centros de Ángel Reyna.Arboleda adelantó a los Toros a los 53 minutos, pero el gol fue invalidado por fuera de lugar por el árbitro central Edgar Allan Morales.Sin embargo, los Bravos quienes llegaron menos, fueron más certeros y sumaron tres puntos más.En la fecha nueve, los fronterizos descansarán, el martes 25 visitarán a las Águilas del América en octavos de final, en la Copa MX, y el sábado 29 del mes en curso recibirán al Atlético Zacatepec, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

