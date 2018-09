Consigue Hamilton la punta en Singapur

Singapur.- Lewis Hamilton sacó a relucir su genio en el momento preciso para conseguir ayer la pole del Gran Premio de Singapur y frustrar las intenciones de su rival Sebastian Vettel.Bajo las luces en el circuito callejero de Marina Bay, el piloto británico de Mercedes obtuvo la pole número 79 de su carrera, ensanchando su récord en la Fórmula Uno.Con un formidable registro en su vuelta de la clasificación, el campeón reinante también dio un zarpazo de cara a la carrera nocturna de hoy. Hamilton busca alejarse del alemán Vettel, su perseguidor inmediato en la lucha por el título.“No sé cómo lo he logrado, pero me salió a pedir de boca”, dijo Hamilton. “Nada más necesité hacer una muy buena vuelta”.Con Vettel clasificándose tercero, la noche fue perfecta para un Hamilton que acabó asombrado por la velocidad que desplegó.“Mi corazón está latiendo a mil, me está dando un ataque de ansiedad”, dijo Hamilton. “No hubo un solo momento en la vuelta en el que me salí. Al límite a la perfección. Creo que ha sido una de las mejores vueltas que he hecho. Pude ir al máximo en cada curva”.Rezagado a 30 puntos de Hamilton en el campeonato de pilotos, Vettel necesita sacar un resultado positivo en Singapur. Tendrá que largar tercero, siguiéndole los pasos a Max Verstappen de Red Bull.Verstappen cumplió una formidable clasificación, pero el holandés de 20 años se quedó corto por muy poco para convertirse en el piloto más joven con una pole. También largó segundo aquí el año pasado.Ferrari lució más fuerte en las prácticas en el sinuoso circuito de 5 kilómetros (3,1 millas).Pero a la hora de la verdad, Vettel no pudo enchufarse. Su compañero Kimi Raikkonen se clasificó quinto, por detrás del Mercedes de Valtteri Bottas.

