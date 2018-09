Tristes XV... siguen Mineros sin ganar

La ofensiva de UTEP fue totalmente inoperante sobre el emparrillado al sumar apenas un total de 134 yardas y los Mineros sufrieron su tercera derrota consecutiva en tres partidos en la presente temporada, al perder ayer ante los Voluntarios de Tennessee 24-0 ante 87 mil aficionados en el Neyland Stadium de Knoxville.Fue la derrota número 15 al hilo para el equipo paseño, si se toma en cuenta las 12 que sufrieron la temporada pasada. El triunfo más reciente de los Mineros se presentó el 26 de noviembre del 2016, cuando vencieron en el Estadio Sun Bowl a los Mean Green de North Texas, 52-24, todavía bajo el mando del entrenador Sean Kugler.El próximo sábado los Mineros regresan a casa para recibir a los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México, en una edición más de la Batalla del I-10. El partido está programado para dar inicio a las 5:30 pm.A pesar de haber permitido un total de 512 yardas totales, la defensiva minera mostró mejoría en relación a los dos primeros partidos, incluso provocaron y recuperaron un balón suelto cuando Tennessee intentó un acarreo de tres yardas para anotación.Sin embargo, el mariscal de campo de los Vols, Jarrett Guarantano completó 12 de 16 pases para 168 yardas, en lo que fue el primer partido entre estos dos equipos en 28 años.Los Mineros terminaron con apenas siete primeros y diez en el partido. El mariscal titular Kai Locksley completó 9 de 22 envíos para 39 yardas y sumó 24 yardas en nueve acarreos.La defensiva mantuvo a los Mineros metidos en el partido incluso hasta el último cuarto, cuando perdían 17-0, pero Guarantano encabezó un ataque de 71 yardas que coronó con un pase a las diagonales de 4 yardas para Jauan Jennings.UTEP se quedó muy cerca de sumar 100 yardas por tierra (95), gracias a Treyvon Hughes y Quardraiz Wadley sumaron 33 yardas, cada uno.‘Realmente nos costó mucho mover el balón’, dijo el entrenador en jefe de UTEP, Dana Dimel.‘Realmente tuvimos problemas ofensivos. Nuestra ejecución no fue muy buena. Estoy muy decepcionado con eso. Habíamos demostrado signos de mejoría la semana pasada al ataque, y simplemente no tuvimos nada hoy. El juego aéreo no fue bueno. Las conversiones en tercera oportunidad fueron malas. Nuestra producción fue mala. Fue un mal día ofensivo para nosotros.’

