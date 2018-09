'Canelo', a vencer y convencer

Las Vegas— Saúl Álvarez busca esta noche vencer a Gennady Golovkin y noquear paradigmas.El pugilista jalisciense quiere acreditarse como el mejor peso Mediano del mundo, para convencer a una parte de la afición que aún no termina por ganarse."(Al Canelo) no la han aceptado por ser un boxeador diferente, pelirrojo, guapo, distinto, pero si gana se convierte en los mejores de la historia de México", comentó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB."Canelo" lleva 49 victorias, 34 por KO, una derrota y 2 empates. En ese andar, ha sorteado funciones en las que recibió abucheos. En la Serie del Caribe, en febrero, escuchó una rechifla, a pesar de ser en su natal Guadalajara."Una victoria de Saúl lo pondría en otro nivel. La gente debe reconocerlo", insiste el legendario Julio César Chávez.Álvarez, a diferencia de otros campeones mexicanos, colecciona autos de lujo, viaja en jet privado y viste ropa de marca, lo cual luce en sus redes sociales.Para Óscar "Chololo" Larios, excampeón del mundo en Pluma y Supergallo, Álvarez no ha logrado unificar por un asunto de estilo boxístico."A veces tiene con qué acabarlos (a sus oponentes) y no lo hace. Es un peleador muy técnico, muy listo, muy inteligente que prefiere llevar sus peleas así, sin arriesgar nada y es lo que le falta", analizó Larios.La animadversión que sufre Saúl Álvarez por una parte de la afición mexicana al boxeo tiene una explicación hasta cierto punto cultural.Para Óscar Larios, el que los fanáticos al pugilismo no quieran al "Canelo" se debe a que el mexicano en vez de apoyar, crítica, además de que al tapatío le ha faltado acabar con algunos rivales sobre el ring."Así somos los mexicanos, en vez de darnos la mano y apoyarnos, hacemos puras críticas entre nosotros mismos, cuando no debería ser así, al contrario, deberíamos apoyar al mexicano", comentó el "Chololo"."Siempre se ha dicho que al "Canelo" le han sabido llevar la carrera muy bien, que le han puesto peleas a modo, pero la realidad es que le han puesto peleadores muy buenos y por eso está donde está."A veces tiene que para acabarlos (a sus oponentes) y no lo hace. Es un peleador muy técnico, muy listo, muy inteligente que prefiere llevar sus peleas así, sin arriesgar nada y es lo que le falta, porque es lo que quiere ver la gente, emoción, acción, que se aviente un poco más", señaló Larios.Pese a eso, excampeones mundiales nacionales consideran que si Álvarez gana esta noche, tendrá un lugar entre los mejores pugilistas tricolores."Si Saúl gana debe estar considerado ya dentro de los mejores peleadores de la historia de México", dijo Humberto "Chiquita" González."Si gana Saúl tiene todo para ser el nuevo ídolo de México. No será fácil, es una pelea complicada", agregó Juan Manuel Márquez."'Canelo' tiene todo para callarle la boca a todos, a muchos de los que hemos dudado de él. Tiene la popularidad que pocos tiene, solamente lo han tenido Chávez y Márquez", argumentó Daniel Zaragoza.