En guardia

Arlington, Texas.- Ezekiel Elliott y Saquon Barkley son amigos desde que eran rivales en Ohio State y Penn State.Ahora van a compartir el campo de futbol por primera vez como profesionales; el corredor de los Vaqueros de Dallas recuerda su único encuentro colegial con Barkley, el prometedor novato de los Gigantes de Nueva York.Elliott recuerda cuando Barkley estudiaba el primer año universitario y jugaba para los Nittany Lions, habiendo superado al reinante Jugador Ofensivo Más Valioso desde el primer partido de campeonato en la era de los playoffs de cuatro equipos, una temporada antes.Los Buckeyes de Elliott obtuvieron un premio más importante, una victoria por marcador de 38-10.“Le puse obstáculos a un jugador y literalmente, en la siguiente jugada, él regresó y le puso obstáculos a uno de nuestros jugadores”, comentó Elliott.“Me pareció algo muy genial ver que regresó e hizo la misma cosa”.Justo como en ese escenario pero hace tres años, Elliott se convirtió en astro después de liderar la NFL en acarreos como novato en el 2016, mientras que Barkley jugará su primer año.En cuanto a obtener un mayor premio durante hoy por la noche, los rivales del Este de la Conferencia Nacional necesitan ganar, ya que ambos equipos vienen de derrotas en el primer partido de la temporada.“Eso no nos preocupa”, comentó Pat Shurmur, para quien éste será su primer año como entrenador de los Gigantes.“Es divertido que todos hablen acerca de eso. En el primer partido no hicimos lo suficiente para poder ganarlo, estamos trabajando para hacer lo necesario para ganar el próximo. Punto y fin de la historia”.Éste podría ser el inicio de la historia entre Elliott y Barkley.Son amigos desde esa noche en Columbus, Ohio, después que Barkley realizó acarreos para 194 yardas mientras que Elliott logró 153 yardas y una anotación, actualmente están entre los jugadores más importantes para las franquicias que están tratando de regresar al Super Bowl.Cada uno fue el primer corredor que fue elegido en su Draft: Elliott en el cuarto lugar en total en el 2016 y Barkley en el segundo lugar en este año.“Ellos son jugadores poderosos”, dijo Shurmur.“Cuando les digo, hay que tener un ‘equilibrio en la colisión’, los muchachos empiezan a rebotar, pero ellos mantienen el equilibrio. La producción de Elliott en sus dos primeros años no tuvo nada que ver con que seleccionáramos a Sequon, aunque son similares en muchas maneras”.Los Vaqueros necesitan utilizar a Elliott más pronto de lo que hicieron en la derrota por marcador de 16-8 que tuvieron ante Carolina, aunque necesitarán más ayuda del juego aéreo, que aún están tratando de figurar después de Jason Witten y Dez Bryant.Filadelfia en Tampa BayUna razón por la que las Águilas tuvieron el mejor récord de la Conferencia Nacional en el 2017 fue su marca de 6-2 como visitantes.En el partido inaugural en casa tuvieron un desempeño desastroso aunque victorioso en contra de Atlanta y no han jugado desde el 6 de septiembre.Nick Foles será nuevamente el mariscal, ya que Carson Wentz aún no está preparado para jugar, aunque el juego terrestre de Filadelfia con Jay Ajayi, quien la semana pasada realizó dos anotaciones, y una sólida defensa podrían decidir las cosas.Kansas City en PittsburghTan desagradable como fue la actuación de los Acereros bajo la lluvia en Cleveland, así de agradable piensa la fanaticada de los Jefes sobre el trabajo que hizo el equipo en Los Angeles.Sin embargo, será un enfrentamiento de pesadilla para Kansas City: los Acereros han ganado siete de los últimos ocho partidos contra los Jefes, quienes tienen un récord de 0-6 en Pittsburgh desde 1986.Además, los Acereros tienen una marca de 15-2 en partidos inaugurales en el Heinz Field.Dos de los receptores más dinámicos de la NFL van a estar allí: el All-Pro Antonio Brown para Pittsburgh, el receptor abierto y pateador y regresador de patadas Tyreek Hill para Kansas City.Minnesota en Green BayDesde este momento hasta el inicio del partido, los fanáticos del Lambeau Field van a contener el aliento para ver si Aaron Rodgers puede jugar.Green Bay podría estar en un gran problema si no puede hacerlo, como lo demostró la heroica actuación de Aaron Rodgers la semana pasada en la victoria de su regreso que tuvieron sobre Chicago.“Ustedes saben que puede hacer milagros, estoy seguro que va a jugar”, comentó Mike Zimmer, entrenador de Minnesota.Carolina en AtlantaLos Halcones no sólo fallaron en Filadelfia en su primer partido de la temporada, sino que también tuvieron dos lesiones significativas de largo plazo con el profundo Keanu Neal y el apoyador Deion Jones.La defensa los mantuvo vivos en el partido de las Águilas, aunque Matt Ryan también tuvo problemas.Completó 10 pases para 169 yardas que lanzó a Julio Jones, aunque de manera general, Ryan tuvo una errónea actuación.Miami en NY JetsSe trata de impedir un empate –y todos sabemos que nunca sucede eso en la NFL– uno de estos equipos dará una sorpresa hoy y conseguirá el récord de 2-0.Los Delfines vienen del partido más largo de la NFL desde la fusión en 1970, logrando vencer a Tennessee en 7 horas, 8 minutos, incluyendo 3:59 minutos debido a múltiples retrasos a causa del clima.Sam Darnold lanzó una intercepción en su primer intento como profesional, luego revirtió las cosas con aplomo en Detroit.Cleveland en N. OrleansAsí es, lograron empates, lo cual para los Cafés es un logro monumental considerando que perdieron los 16 partidos del 2017 y tuvieron un récord de 1-15 durante el año anterior.Curiosamente, los Cafés lideran abrumadoramente esta serie por 13-4, habiendo ganado cinco de sus seis últimos enfrentamientos.El receptor Michael Thomas logró establecer un récord en los Santos con 16 atrapadas en un solo partido durante la semana pasada para 180 yardas y una anotación.Arizona en LA CarnerosLos siete nuevos entrenadores en jefe perdieron la semana pasada, pero ninguno de una manera más decepcionante que Steve Wilks, en casa en contra de Washington.El mariscal Sam Bradford, quien fue seleccionado en primer lugar en total en el Draft del 2010 por los Carneros, ahora es el titular de los Cardenales, y tienen a un excelente receptor en Larry Fitzgerald.Oakland en DenverLa emoción por el retorno de Jon Gruden como entrenador podría disiparse si los Raiders tienen otra decepcionante actuación en este partido de marga rivalidad. Oakland tuvo una muy mala segunda mitad antes de ser derrotados por los Carneros, con sólo el ala cerrada Jared Cook siendo una constante positiva con nueve capturas con las que impuso un récord de carrera de 180 yardas.Indianapolis en WashingtonLa última vez que Frank Reich fungió como entrenador en un partido que en verdad importara, ayudó a Filadelfia a ganar un Super Bowl. Sus Potros echaron a perder una gran ventaja en casa ante Cincinnati, pero al menos Andrew Luck está de vuelta para tomar su posición por detrás del centro. Y a Luck le gusta enfrentarse a los Pieles Rojas: lanzó por 370 yardas, cinco touchdowns y una intercepción en su único partido contra Washington.Houston en TennesseeDespués de su larga espera debido al clima para eventualmente perder en Miami, y una lesión en el codo derecho de Marcus Mariota, a los Titanes podría serles útil una victoria en un importante partido de comienzos de temporada de la AFC del Sur. Mariota debe jugar para el nuevo entrenador Mike Vrabel, quien fuera entrenador asistente en Houston durante los últimos cuatro años bajo el mando de Bill O’Brien.LA Cargadores en BuffaloEl seleccionado de primera ronda Josh Allen participará como titular con la esperanza de evitar otro debacle después de la derrota de 47-3 en Baltimore. Allen tendrá entera libertad en el campo. Recuerden, el otro mariscal de Buffalo, Nathan Paterman, lanzó cinco intercepciones en una primera mitad en su participación contra los cargadores el año pasado.Detroit en San FranciscoEs imposible comprender que Matt Stafford tenga una pésima actuación otra vez. Lanzó cuatro intercepciones, una fue retornada para un touchdown por los Jets, y sus pases fueron sumamente imprecisos durante todo el partido.Ahora el mariscal de los 49ers, Jimmy Garoppolo, ya perdió un partido, quizás las expectativas en el Área de la Bahía sean bajadas de tono un poco.NY Gigantes en DallasEs fácil entender por qué la NFL sigue programando este enfrentamiento en horario estelar y por qué a los canales de televisión les encanta: el gran público que atrae. Pero el enfrentamiento de este año no tiene demasiado encanto, considerando que ambos equipos tuvieron sus tropiezos, particularmente con el balón, y ambos fueron derrotados en sus partidos de apertura.Seattle en Chicago, lunes por la nocheLos dos partidos en la segunda semana del programa ofrecen un combinado de 0-4. ¡Qué aburrido!Ambos equipos perdieron partidos muy cerrados como visitantes, con el infame desaprovechamiento de una ventaja de hasta 20 puntos en Green Bay ante un lastimado Aaron Rodgers. Seattle permitió que los Broncos acumularan hasta 475 yardas en Denver.