Empata el Standard ante el Charleroi

Lieja, Bélgica.- El Standard, equipo donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, y el Charleroi, no se hicieron daño en la Jornada 7 de la Liga de Bélgica.Pese a que la visita provocó peligro en el área del Standard, Ochoa destacó por sus oportunas intervenciones, primero al 35’ tras una jugada del peruano Cristian Benavente que llevaba dirección a gol, y después en dos oportunidades que dejó escapar Bruno, la máxima figura del Charleroi.Aunque los dirigidos por Michel Preud’homme buscaron el triunfo en el segundo tiempo, los minutos no fueron suficientes y terminaron con 10 hombres luego de la expulsión del defensa Collins Fai, al 94’.Logra el Betis un punto valiosoValencia, España.- El Betis donde juega Andrés Guardado, quien disputó todo el partido, rescató un valioso punto en su visita al Valencia. En Mestalla se enfrentaron dos equipos candidatos al descenso, quizá por eso el partido fue más físico que técnico, por ello el 0-0.“La verdad que no me gusta ser conformista y decir que es bueno un punto, analizas en términos generales, es un campo complicado, equipos como Valencia, como se dio el partido por momentos dominamos y tuvimos opciones para ganar quedar el sabor de boca que pudimos llevarnos más que un punto”, mencionó el mexicano a Sky Sports.Busca Jiménez goles en InglaterraWolverhampton, Inglaterra.- El delantero mexicano Raúl Jiménez buscará dar el grito hoy cuando el Wolverhampton reciba al Burnley, por la Jornada 5 de la Premier League.Los Wolves quieren hilar 2 triunfos ligueros, luego que la semana pasada vencieron 1-0 al West Ham y para Jiménez será especial este duelo porque ayer se celebró el Día de la Independencia en México.

