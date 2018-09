Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas se meten a la casa de los Rayados, donde pueden presumir tener hegemonía.En cuatro partidos en el BBVA, el Rebaño suma un par de victorias, un empate y un descalabro, que sucedió en la última visita a Monterrey al son de 4-1.En esta ocasión, el Guadalajara buscará seguir ampliando su dominio sobre los Rayados en su estadio y, además celebrar su cuarta victoria del campeonato, pero la batalla no será fácil y menos después de saber que no contarán ni con Orbelín Pineda ni con Michael Pérez, ambos lesionados.Sin embargo, no todo está perdido, pues los de Monterrey también tendrán sus bajas, una de ellas es el exrojiblanco Rodolfo Pizarro y, además, el defensa argentino José María Basanta, descartado por lesión.En la llegada de las Chivas a Monterrey, Alan Pulido aceptó que el equipo tapatío extraña a Pizarro y admitió sentirse contento de enfrentarlo.“Muy feliz por enfrentar a mi hermano Pizarro y ojalá sea un lindo partido. Es un gran jugador, sin duda lo extrañamos acá y le deseamos lo mejor”, dijo Pulido.Mientras que el técnico de Rayados, Diego Alonso, destacó el dinamismo de los jugadores del Guadalajara.“Espero un partido de dos equipos muy intensos, porque de los últimos 6 encuentros, (Chivas) ganó 5 consecutivos y perdió contra Pachuca, pero mereció más. Un equipo que lo hizo muy bien, tuvo situaciones de gol, que vendió cara su derrota y no mereciera perder. Tiene gran dinamismo y un juego asociado muy bueno”, dijo Alonso.

