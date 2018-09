Frisco, Texas.- Dak Prescott escuchó la opinión que emitió el safety de los Gigantes, Landon Collins, sobre la manera en que su equipo puede vencer a los Vaqueros.Tan sólo hay que frenar a Ezekiel Elliott, dejar que el balón esté en las manos de Prescott, “y creo que tendremos una mejor oportunidad de ganar”, diagnosticó Collins unos días después de que las Panteras de Carolina hicieron precisamente eso y derrotaron a Dallas en el primer encuentro de la temporada.“Desafío aceptado”, dijo el mariscal de Dallas.Los Vaqueros saben que todos los rivales querrán frenar su ataque por tierra. El corredor Elliott está consciente de que los adversarios se empeñan en pararlo desde el primer partido de su campaña de novato, cuando Prescott, quien jugaba también su primera temporada, reemplazó al lesionado Tony Romo y se quedó con la titularidad.También en aquella campaña de 2016 Elliott ganó el título del mejor corredor.Hay por lo tanto presión para que mejore el ataque por aire encabezado por Prescott, a fin de que eso abra espacios para Elliott. Pero para ello, Dallas necesita encontrar opciones tras el retiro del ala cerrada Jason Witten y luego de dar de baja al receptor Dez Bryant.Mañana por la noche, los Vaqueros disputarán su primer encuentro de locales en la campaña, ante los Gigantes de Nueva York. Dallas jamás ha comenzado una temporada con foja de 0-2 en los siete años que lleva bajo el mando del entrenador Jason Garrett.“Nosotros no sentimos presión en absoluto”, aseveró Allen Hurns, uno de los agentes libres contratados en busca de llenar el hueco que dejó Bryant. “Pienso que hicimos un trabajo bastante bueno. Las cosas no nos salieron en cuanto a atrapar el balón, pero creo que hicimos nuestro trabajo al desmarcarnos”.Hay evidencias de lo contrario. El ala cerrada Blake Jarwin, en su segundo año como profesional, estaba muy abierto mientras Prescott luchaba por su vida durante el encuentro que Dallas perdió por 16-8 ante las Panteras. Prescott hizo un pase demasiado corto, pero parte del problema fue que Jarwin avanzó, mientras que el mariscal pensó evidentemente que retrocedería.“Cuando tratas de sacudirte la presión, hay muchas reglas que seguir”, dijo Prescott. “Hay cosas que debes o no debes hacer. Sabes qué debes buscar. Ése fue un buen ejemplo en que no supimos lo que quería el otro”.Los Vaqueros tienen nuevos receptores, luego de casi cinco años con el mismo elenco. Además de Hurns y Jarwin, están los receptores Deonte Thompson, adquirido como agente libre, y Tavon Austin, obtenido en un canje.Pero para el coordinador ofensivo Scott Linehan, todo comienza a sonar otra vez como un pretexto.“La solución es simplemente que debemos seguir reuniéndonos. Hay que seguir adelante”, manifestó Linehan. “A veces pensamos que estamos en la misma página, pero cierto chico quizás nunca ha hecho algo porque no estaba ahí”.Está claro que los Vaqueros tienen que reparar algo. Prescott ha lanzado para menos de 200 yardas en siete de sus últimos nueve partidos de inicio, si bien en seis Elliott estaba suspendido.

