En busca de su primer triunfo de la temporada, el equipo de futbol americano de UTEP tiene hoy una complicada misión cuando visite a los Voluntarios de Tennessee en juego matutino, que dará inicio a las 10:00 am. Los Mineros acumulan dos derrotas en dos partidos este año, por lo que suman ya un total de 14 partidos sin ganar, si se toma en cuenta la temporada pasada.UTEP enfrenta a un rival de la SEC por primera vez en tres años y hacen su primer viaje a Knoxville desde 1990. En su último viaje contra un rival de la SEC, los Mineros abrieron la temporada 2015 con una derrota ante el No. 18 Arkansas, 48-13.El equipo paseño tiene marca de 1-9 ante rivales de la SEC desde que se creó la liga en la temporada 1932. UTEP está 1-1 contra Ole Miss, 0-2 contra Arkansas, 0-2 contra Tennessee, 0-1 contra Alabama, 0-1 contra Kentucky, 0-1 contra LSU y 0-1 contra Texas A&M.Los Mineros vencieron a Ole Miss 14-7 en el Sun Bowl de 1967. Como visitantes, los paseños tienen marca de 0-9 ante equipos de la SEC. La mayor cantidad de puntos anotados ante una escuela de esa conferencia fueron 21 contra el No. 14 Arkansas el 13 de noviembre del 2010.El rivalTennessee puso su marca en 1-1 esta temporada con una victoria sobre East Tennessee, 59-3, el sábado anterior en el Neyland Stadium, mismo escenario en el que hoy reciben a los Mineros. Los Voluntarios tenían una ventaja de 38-0 al medio tiempo y en la segunda mitad aumentaron la diferencia a 45-0 antes de que los Piratas finalmente se hicieran presentes en el marcador.Los Voluntarios terminaron con 414 yardas a la ofensiva y convirtieron en touchdowns los tres balones que le robaron a East Tennessee.El mariscal de campo sophomore, Jarrett Guarantano, completó 8 de 13 pases para 154 yardas. El junior Marquez Callaway (cinco recepciones, 78 yardas) y el sophomore Jordan Murphy (tres recepciones, 75 yardas), fueron los receptores más destacados de los Vols, mientras que el sophomore Tim Jordan (15 acarreos, 75 yds) y el novato Jeremy Banks (13 acarreos, 63 yardas), encabezaron el ataque terrestre.La serieUTEP tiene marca de 0-2 ante Tennessee con ambos juegos desarrollados en el Neyland Stadium. Los Vols derrotaron a los Mineros 26-16 en la temporada 1986 y 56-0 el 15 de septiembre de 1990. En ese último partido Tony Thompson corrió para 82 yardas y tres anotaciones, al tiempo que Tennessee sumó 323 yardas por tierra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.