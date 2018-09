A dar la puntilla

De vuelta a la cancha tras la celebración de la Fecha FIFA, con la ausencia del brasileño Lucas da Silva, quien cumple una suspensión de un juego por la tarjeta roja directa que recibió contra Atlético San Luis, los Bravos FC Juárez visitarán hoy, a las 18:00 horas, en el Estadio Miguel Alemán Valdés, a los Toros de Celaya, en duelo correspondiente a la jornada ocho, en el Torneo Apertura 2018.El pasado uno de septiembre, los Bravos derrotaron en la fecha siete 1-0 al Atlético San Luis en esta ciudad, mientras que los Toros descansaron.Sublíderes generales con 17 unidades, sin derrota en la campaña, los Bravos le harán frente a una escuadra que, en seis partidos, no sabe lo que es ganar, tiene tres puntos producto de tres empates e igual número de reveses y es penúltimo lugar en la tabla general.“Creo que Celaya tendría que tener más puntos de los que realmente tiene. Viendo los partidos, analizándolos ahora, el equipo juega bien, tiene buenos jugadores. No se le han dado los resultados y eso es lo que lo ha tenido con esa situación de tener tan pocos puntos y de que, al estar de malas, a veces te hacen un gol y el equipo se decepciona”, declaró Gabriel Caballero, director técnico del FC Juárez.Caballero Schiker comentó que Celaya es un equipo que juega muy bien al futbol, por lo cual, los Bravos deberán estar muy atentos esta tarde.“Más ellos siendo locales, con la obligación de tener que ganar, entonces, va a ser un partido intenso”, anticipó.Para el timonel de la escuadra fronteriza, cada torneo en la ‘división de plata’ es difícil desde que inicia hasta que termina y no sólo durante la primera mitad del mismo.“Creo que difícil es desde que empieza hasta que termina. Los equipos, con el correr de los partidos van tomando forma, a veces, por nombre, te puede uno ser más difícil que otro, pero, en la realidad, después, no es así”, expuso.Afirmó que le ha ocurrido que cuando no tiene en cuenta a un equipo, éste sorprende.“La verdad que ha sido, sí, una muy buena parte estos siete primeros partidos. Nos han tocado siete rivales difíciles y nos quedan otros siete que van a ser también totalmente difíciles”, expuso.Más allá de los puntos que ha reunido el resto de los equipos, comentó que viene una parte importante de la campaña para Bravos, quienes tienen la idea de continuar con la suma de unidades y seguir ahí, en la parte alta de la clasificación general.“No me desespera ni nos vuelve locos el querer ser punteros o el querer sumar invictos todo el campeonato, creo que lo importante va a ser que el equipo se siga viendo bien”, enfatizó.

