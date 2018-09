Libran candente pesaje

Las vegas— Así o más encendidos.El pleito de esta noche entre "Canelo" Álvarez y Gennady Golovkin llegará ardiendo tras el enfrentamiento que tuvieron ayer en la ceremonia de pesaje que se realizó en la T-Mobile Arena de Las Vegas.Ambos peleadores no se habían visto frente a frente desde febrero pasado y mirándose de cerca se calentaron.Previo a eso, el tapatío había subido a la báscula para dar 159.4 lb, mientras que el kazajo registró 159.6, ambos por debajo de las 160 reglamentarias.Después se prepararon para posar para las cámaras cara a cara. El "Canelo" llegó y le colocó la frente a Golovkin en el rostro. Los dos se hicieron de palabras y entonces se metieron las esquinas para evitar golpes.Pero el conato no quedó ahí, pues José y Eddy Reynoso comenzaron a gritarle de todo a la esquina de "GGG".Entonces, Saúl comenzó a hacer movimientos de sombra simulando golpear al enemigo mientras que el kazajo se retiraba por la parte de atrás del escenario, mientras saludaba a sus seguidores.Los dimes y diretes que han tenido desde hace meses ambos equipos siguieron hasta el día del pesaje, y la promotora del evento y el equipo de Saúl hicieron un coraje previo a que subieran ambos a la váscula.Por contrato, se acordó que primero subiría Golovkin y después "Canelo", pero el anunciador oficial le dio primero pie al mexicano y ahí vinieron los reclamos. El mexicano no pasó a la báscula y obligó a que GGG pasara primero.Hasta en las gradas hubo guerraAlrededor de 10 mil aficionados acudieron ayer a la ceremonia de pesaje de la pelea "Canelo"-"GGG" 2 en la T-Mobile Arena -capacidad que se acondicionó para este evento-, y se notó un apoyo parejo tanto para Saúl Álvarez como para Gennady Golovkin.Quizás el grito de: "¡'Canelo', 'Canelo'!", derrotó en la pelea de porras a los que lanzaban a Golovkin, pero bien pudo decretarse un cerrado empate."¡Arriba, México; el 'Canelo' sí es mexicano!", le gritó un aficionado que viajó desde Tijuana a uno de California, de sangre mexicana, que apoyaba al kazajo."El estilo mexicano lo tiene Gennady, y muchos mexicanos estamos con 'Triple G'", comentó Andrés, quien vive en San Francisco y tiene familia en Zacatecas.Insultos y señalamientos como los que se han lanzado los boxeadores también aparecieron entre sus fans.Cuando el tapatío iba a subir a la báscula, los seguidores del kazajo le recordaron el problema con el clembuterol que tuvo en febrero."¡No más carne, no más carne!", gritaban, entre risas, aficionados con playeras color vino con las letras en amarillo de "GGG"."¡Van a ver cómo se la van a pelar! ¡Arriba México, cabrones! Saúl es un peleador limpio y se la va a romper!", respondió un fan con la playera de la Selección Mexicana de futbol a quienes recriminaban a Saúl el haber arrojado dopaje.

