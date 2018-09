Raikkonen, el más rápido en Singapur

Singapur.- Lewis Hamilton avizora un duelo entre tres por la pole en el Gran Premio de Singapur.El líder del campeonato de la Fórmula Uno quedó ayer una fracción de segundo detrás del Ferrari Kimi Raikkonen bajo las luces del segundo ensayo de la carrera. Los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo figuraron tercero y cuarto, respectivamente.Hamilton supo reaccionar cuando frenó su Mercedes al inicio de la sesión tras calibrar mal la entrada en una curva en el circuito callejero de Marina Bay.La sesión de Sebastian Vettel, segundo en el campeonato, acabó temprano tras rozar un muro y averiar el lado trasero derecho de su Ferrari, pero Hamilton cree que la escudería italiano tiene algo reservado en cuanto a velocidad y que serán competitivos como siempre el sábado.“Quedamos cerca de los Ferraris, pero no será hasta mañana cuando vamos a saber cuán rápido están”, dijo Hamilton, cuyas 78 poles representan un récord de la F1. “Ya se verá, pero todo parece que será una pelea entre Ferrari, Red Bull y nosotros”.Verstappen no opinó lo mismo, aunque el sinuoso recorrido de 5 kilómetros (3.1 millas) beneficia a Red Bull porque reduce la velocidad superior que los Ferrari y Mercedes tienden a imponer sobre los otros equipos.“No creo que tengamos la potencia para pelear por la pole”, dijo el holandés. “El arduo trabajo nos permitió estar en condiciones de poder atacar”.Los Red Bull dominaron en la primera práctica, en la que Ricciardo quedó por delante de Verstappen.Aunque la segunda sesión se puso en marcha al anochecer, no se sintió nada de brisa y el calor sofocante y la humedad fueron insoportables.“La cabina es como estar un sano. Estás sudando antes de entrar al coche”, dijo Hamilton. “En la segunda (práctica), creo que bajé casi dos kilos, así que debo perder más peso el domingo (en la carrera).

