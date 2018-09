Duro examen

Ciudad de México.- Tras la inactividad por la fecha FIFA, Chivas intentará regresar al sendero del triunfo cuando visite a un complicado Monterrey mañana por la novena fecha del torneo Apertura mexicano.Antes del descanso del pasado fin de semana, el Guadalajara vio rota una racha de tres triunfos al perder en casa ante Pachuca y con una cosecha de 10 puntos quedó en la décima posición del campeonato.“Desde que perdimos con Pachuca le metimos a los jugadores en la cabeza que ahora no queda más que sumar de a tres”, dijo el entrenador del Rebaño Sagrado, José Saturnino Cardozo. “Tenemos que salir a hacer lo que sabemos y Monterrey será un buen parámetro”.Los Rayados, que cayeron 2-1 ante Puebla en la fecha anterior, acumulan 16 puntos para situarse en el segundo lugar de la tabla.“Respetamos a Monterrey pero no le tenemos miedo porque eso no existe para nosotros, somos Chivas y el jugador con miedo no puede formar parte de este proyecto”, agregó Cardozo. “Vamos a enfrentar con todo el plantel que tiene porque Chivas no puede ser menor que ninguno”.EL LÍDER• Cruz Azul buscará incrementar su ventaja en la cima cuando visite a Necaxa mañana. La Máquina acumula 20 puntos y seguirá como el líder del Apertura sin importar lo que ocurra en esta fecha.Su único revés en el semestre lo sufrió en la Copa MX la semana pasada, cuando perdió ante Atlas.“Nunca nos ha preocupado lo que se dice afuera y menos ahora que perdimos el invicto, el liderato tampoco nos preocupa”, dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha. “Si hay momentos donde se aprende de una derrota, hoy es el momento de hacerlo”.Necaxa tiene ocho puntos y se ubica 15to.AMÉRICA RECUPERA TITULARES• Reforzado con el regreso de dos de sus titulares suspendidos, América tratará de encadenar triunfos por segunda ocasión en la temporada al recibir a Morelia mañana.Las Águilas vencieron a Lobos la fecha anterior a pesar de las ausencias del zaguero paraguayo Bruno Valdez y del delantero Roger Martínez, quienes cumplieron partidos de suspensión.Con 14 puntos, América se ubica en el tercer peldaño de la clasificación, mientras que Morelia, con 12 unidades, marcha en el noveno.OPORTUNIDAD PARA PUMAS• El domingo, Pumas tratará de aprovechar la visita de uno de los peores equipos del torneo para conseguir su primera victoria en casa desde la segunda fecha.Los universitarios, que vienen de imponerse como visitantes a León, tienen 14 puntos con los que transitan en la cuarta posición.Lobos, que el torneo pasado descendió y se mantuvo en la máxima categoría tras pagar 120 millones de pesos (unos seis millones de dólares), tiene apenas cuatro puntos y sólo es mejor que el Atlas, que tiene dos.La fecha se pone en marcha el viernes con el partido Veracruz-Toluca. En otros encuentros: Querétaro-Puebla, Pachuca-Tigres, Atlas-Tijuana y Santos-León

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.