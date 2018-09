Pulido no mete goles por estrés

Guadalajara— Alan Pulido requiere de apoyo psicológico en la organización rojiblanca y lo solicitó en semanas anteriores al nuevo coach que sumó José Cardozo a la organización, Arturo Velasco. A causa del estrés señalado por el propio técnico, el delantero que fue convocado por Ricardo Ferretti encontró el apoyo requerido dentro de su club, reportó la página web de ESPN.Así lo reveló José Saturnino Cardozo, quien hizo una pausa en la conferencia de prensa de este miércoles para tratar el tema de Alan Pulido, quien no ha tenido momentos de continuidad futbolística en Chivas, y aun así fue convocado por Ricardo Ferretti, más allá de que no tuvo mucha participación en los dos duelos amistosos de esta fecha FIFA con la Selección Mexicana.“Lo de Pulido depende sólo de él. Aquí nosotros le tenemos una confianza enorme a todos y es individual. Tenemos gente que le pueda ayudar el tema del estrés y con Arturo se ha acercado mucho. El jugador tiene que tener sacrificio, ser profesional, debe tener un compromiso con la institución, no tanto con nosotros. A mí me molesta cuando se comprometen con el técnico, deben estar comprometidos con la institución, lo que le va a dar a la afición y a la institución. Depende de Puli que vuelva a ganarse su lugar en el campo de juego. Se gana entrenando, cuando juega y le tenemos confianza. Si es partícipe ante Monterrey, va a hacer un buen partido”, puntualizó el técnico paraguayo del los rojiblancos.Explicó la función que tiene el nuevo psicólogo coach, Arturo Velasco, el cual ya formó parte de los equipos de trabajo de Cardozo en uno de los clubes que anteriormente dirigió.“Arturo es un psicólogo deportivo y trabajó conmigo en Puebla, sabía en la situación que estábamos que era salvarnos del descenso y lo logramos. El estrés no deja mostrar todas las cualidades de los jugadores y una ayuda profesional viene bien para todos. Nosotros trabajamos con el doctor Joaquín que es la cabeza de este proyecto y Arturo es la persona más cercana. Lleva tiempo con nosotros, como cuatro o cinco partidos y ha hecho un buen trabajo en lo profesional, en la psicología y es importante. Tenemos un plantel joven en una institución grande y eso lleva un estrés que a veces no se puede controlar”, puntualizó el técnico de Chivas.Cardozo reconoció también que Pulido deberá ganarse su lugar dentro de la cancha, al realizar un desempeño adecuado en cada entrenamiento. A raíz de una lesión que lo mantuvo alejado del equipo semanas atrás, Pulido no estuvo en su optimo nivel. Hoy deberá pelear por recuperar su puesto.“El jugador se gana su lugar trabajando en la semana. Sería irresponsable de mi parte, no hablo de Pulido, poner a alguien que no entrena bien. Sería irresponsable permitir que no entrene bien y juegue. Respeto la trayectoria, pero también a los chicos, porque tienen la misma responsabilidad. Esto es de trabajar, tener talento. Puli tiene su lugar, tiene que trabajar para recuperar su lugar, perdió ritmo por una lesión y se tiene que recuperar su nivel. Alan es un jugador interesante que tiene que entender que hay responsabilidades en el campo que tiene que cumplir”, explicó Cardozo.