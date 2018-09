Nueva York.- El tercera base y capitán de los Mets David Wright reaparecerá para la última serie de Nueva York como local.Los Mets anunciaron ayer que activarán a Wright cuando regresen al Citi Field el 25 de septiembre ante Atlanta.Wright, de 35 años, jugará en el penúltimo juego de la campaña regular, el 29 de septiembre, contra Miami.Sería su primera actuación en las Mayores desde mayo de 2016. Wright ha estado fuera de acción todo este tiempo tras sufrir una serie de lesiones en el cuello, espalda y hombro que precisaron de cirugías.Aunque no se trata de un retiro oficial, Wright no contempla volver a jugar tras esta temporada.“Por la manera como me siento ahora y por todo lo que los doctores me han dicho, no voy a mejorar”, señaló Wright.“Así que no lo veo como una posibilidad”. El director ejecutivo de los Mets Jeff Wilpon y el vicepresidente de operaciones de beisbol John Ricco acompañaron a Wright en una emotiva rueda de prensa previo a una doble cartelera ante Miami para dar el anuncio, que puso fin a las conjeturas sobre si el pelotero, con siete selecciones al Juego de Estrellas, volvería a jugar este año.Varios compañeros de equipo de Wright se presentaron a la sala, entre ellos José Reyes, Jacob deGrom y Michael Conforto, junto al manager Mickey Callaway.Rizzo aborda vuelo con uniforme de CachorrosWashington.- Una anomalía en el calendario de la temporada derivó en que Anthony Rizzo utilizara un atuendo poco común para viajar.El primera base vistió el uniforme completo de los Cachorros de Chicago, incluyendo la gorra, el jersey azul y los pantalones grises, para viajar con el equipo el jueves por la madrugada, a fin de disputar un encuentro ante los Nacionales en Washington. Rizzo llegó uniformado también a la casa club.“Es toda la ropa que tengo”, explicó.Los Cachorros debieron volver a Washington apresuradamente por segunda vez en la semana, después de que se pospuso su juego del domingo.

