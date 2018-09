Reconcen Bravos peligrosidad de Celaya

Enrique Palos y Jonathan Lacerda, integrantes del cuadro bajo de Bravos FC Juárez, el segundo menos goleado en el Ascenso MX, con tres anotaciones en contra, coincidieron en señalar que los Toros de Celaya, sus rivales en la fecha ocho, tienen jugadores peligrosos que pueden marcar diferencia dentro de la cancha.“No hay rival fácil, tiene jugadores que pueden marcar diferencia. Vamos a estar atentos en todas sus variantes y enfocados en nuestro juego, a seguir haciendo bien las cosas, cumpliendo los objetivos que tenemos dentro del campo, las ideas y esperando traer otros tres puntos”, declaró Palos Reyes.Bajo el mando de Enrique Meza Jr., ex jugador del CF Indios, los Toros, quienes no han ganado en seis jornadas, ocupan el penúltimo lugar en la tabla general, con tres unidades.El arquero originario de Aguascalientes afirmó que tras la pausa por la Fecha FIFA, el FC Juárez que ayer cerró su preparación y hoy viajará a primera hora con destino final a Celaya, Guanajuato, llega bien trabajado a este encuentro y con las ideas claras para afrontarlo.Palos aseguró que más que voltear a ver la marcha invicta del equipo, los Bravos se enfocan en el partido en puerta, en el accionar y en hacer bien las cosas dentro de la cancha.El arquero manifestó que, en la segunda mitad del Apertura 2018, el conjunto fronterizo tratará de seguir por la misma línea que ha cursado en la primera parte y cerrar fuerte.Lacerda Araujo, exjugador de los Toros, enfatizó que además de cumplir con un muy buen trabajo en el renglón físico, en esta semana de receso, los Bravos trabajaron aspectos en los que no lo habían hecho tan bien, así como en acomodar sus piezas.“Muy concentrados y con muchas ganas de traernos los tres puntos”, mencionó.El zaguero central uruguayo destacó el buen futbol que practican los Toros.“Es un equipo que juega bien. Tiene jugadores de muy buen pie. Me tocó jugar con varios de ellos, entonces, creo que hay que estar muy concentrados los noventa minutos y tratar de hacer un partido inteligente”, expresó.Acerca de la marcha del conjunto comentó que va por buen camino.

