'El Tri no ha negociado salida de Ferreti'

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) no ha buscado a la dirigencia de Tigres para negociar un acuerdo que permita a Ricardo Ferretti asumir en definitiva como técnico de la selección, informó ayer Miguel Ángel Garza, presidente del club.El brasileño Ferretti dirigió los últimos dos encuentros amistosos del Tri, ante Uruguay y Estados Unidos, que terminaron en respectivas derrotas de 4-1 y 1-0, y tiene planeado dirigir al menos otros cuatro partidos en lo que resta del año.Los próximos encuentros de la selección serán ante Costa Rica y Chile el 11 y 16 de septiembre, en las ciudades mexicanas de Monterrey y Querétaro, respectivamente.Ferretti, quien originalmente dijo que no le interesaba quedarse en el cargo, abrió la puerta a esa posibilidad en los últimos días, cuando dijo que aceptaría sólo si se da un acuerdo entre la FMF y Tigres, donde tiene un acuerdo firmado por tres años más.El estratega brasileño incluso reveló que existe una cláusula de recisión que debería ser cubierta por la FMF si desea contratarlo.“La Federación no se ha acercado al club Tigres para mencionar que tiene interés en Ferretti, eso es una especulación de los medios de comunicación y con la gente. Creo que es sólo eso, una especulación, porque no ha habido nada de eso (acercamiento), ni para dar las gracias”, dijo Garza.Los dirigentes del futbol local no han barajado públicamente nombres de candidatos a sustituir de forma permanente al colombiano Juan Carlos Osorio, quien desechó una renovación después del Mundial y ahora entrena a Paraguay.Guillermo Cantú, director general deportivo de la FMF, dijo que el nuevo entrenador debe ser un hombre maduro, con experiencia y que conozca las eliminatorias mundialistas, además del fútbol local, características que podrían ajustarse a Ferretti.El ‘Tuca’ Ferretti fue asistente de Miguel Mejía Barón, antes y durante el Mundial de Estados Unidos 1994. Es uno de los entrenadores más exitosos en la liga local, con seis campeonatos al mando de tres equipos diferentes.

