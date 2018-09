Madrid- El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, reconoció su intención de llegar a dirigir, en un futuro, a una selección nacional, siempre y cuando tenga esa oportunidad."Entrenaré a una selección si se me da la oportunidad. Seguro. Me gustaría, Si me quieren y se da el caso estoy decidido a entrenar a una selección. Hay que probarlo y siempre tienes ese punto de curiosidad", dijo Guardiola en una entrevista concedida al programa "Universo Valdano" de Movistar+.El actual técnico del Manchester City, exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich, repasó su trayectoria deportiva desde sus inicios como jugador. Apuntó que tenía en el horizonte la idea de regresar a donde empezó, en las categorías inferiores del Barcelona. Pero también su ilusión por dirigir a una selección.Guardiola no entiende su vida profesional "sin Johan Cruyff. Era su presencia con las gafas 'Rayban y te cagabas'. Era el carisma. Si no estabas de acuerdo a la calle. No sé por qué. Igual es que cuando te dicen desde los dieciséis años que eres el mejor del mundo y te lo crees...Muchas de las teorías que decía igual no se las creía, pero te hacía creer que era de esa manera", explicó Guardiola.El actual entrenador del Manchester City destacó el cambio en la entidad azulgrana por la llegada de Cruyff. Sobre todo, respecto al Real Madrid."Veíamos a la Quinta del Bruite que ha sido el mejor Madrid que he visto nunca. Era una delicia verlos jugar. Ganaron cinco ligas seguidas. Nosotros nos poníamos contentos porque el Milán de Sacchi les eliminaba de Europa. Nos alegrábamos. Cruyff nos cambió. Veía al Madrid y nos decía que nosotros éramos mejores. Una autoestima que nos levantó. Nos dio fe. Por ejemplo, en esas ligas de Tenerife. Nos decía que el Madrid iba a perder en Tenerife. Todo era estrategia", desveló Pep Guardiola.El exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich se dio cuenta de que quería ser entrenador "con 26 o 27 años ya pensé que quería entrenar. Me fui a Italia porque en aquel momento era la liga más importante. Quise ir a Inglaterra, pero no salió", apuntó Guardiola que elogió a Roberto Baggio "uno de los jugadores más increíbles que he visto"."Sacchi cambió un poco el fútbol italiano y ahora Sarri también. De Italia saqué como vive el país. Antes era lo defensivo, lo físico, lo ofensivo, todo en departamentos. Era una liga chula, esa cosa barriobajera.... me lo pasé muy bien", indicó Guardiola que quiso empezar su carrera técnica en el fútbol base del Barcelona."Lo que quería entrenar era el fútbol base del Barcelona. Pero empezaría con el cadete o con el infantil. Siempre he pensado en meterme delante de 18 niños. Yo acabaré otra vez donde empecé. Mis últimos pasos serán en la cantera del Barcelona. Para empezar, es lo mejor. No hay focos, no hay prensa, tienes partidos y semanas largas, tiempo para analizar que has hecho bien y mal"En el equipo de Tercera División del Barcelona fue donde descubrió a Sergio Busquets. "Messi a los tres días de entrenar con él me dijo "este me gusta". Él es mediocentro hace todo para los que están a su alrededor. Le dije que cuando haya líos él estará ahí delante. Tiene el punto del padre. El punto barriobajero. Pero es el tipo de mediocentro que él hace jugar".Guardiola asume que como técnico ha superado las expectativas. Desveló que en una ocasión Diego Pablo Simeone, antes de comprometerse con el Atlético Madrid asistió a uno de sus entrenamientos y no le gustaron."Hemos ganado mucho. Me da cierto pudor hablar de esto, de lo que hemos ganado. Simeone cuando estaba en Argentina vino a vernos, antes del Atlético Madrid. Vino a vernos entrenar. Hablamos y me dijo. A mí esto no me gusta. No lo siento. Y me encantó. De eso se trata. Con el Cholo juegan sus equipos como él quiere y es lo bueno igual que mis equipos juegan como yo quiero", continuó Guardiola que reconoce que genera amor u odio sin términos medios."Hay gente que me quiere mucho y otra que no me quiera nada. Igual es por la forma de expresarme o de moverme o que me posiciono, que opino. No lo sé. Acabará mi carrera de entrenador sin estar en posiciones intermedias", dijo.Guardiola que subrayó el giro que ha dado el fútbol alemán, que experimentó durante tres años, fue por la aportación de Jurgen Klinsman y Joachim Low especialmente. "Es una liga muy bien organizada, Campos llenos siempre y no solo es fútbol. Acaba el fútbol y la gente va al cine y al teatro. Van al estadio juntos los de un equipo y otro", expresó el técnico español, que subrayó también el carácter del seguidor inglés.Guardiola habló de Philip Lahm. al que sacó del lateral para situarle de mediocentro. "Lo descubrimos jugando por dentro en un juego de posición, observar como era capaz de recepcionar y de moverse", y también de su actual futbolista en el City Kevin De Bruyne. "Es muy bueno. de mucha dinámica. Lo hace todo. Es un chico extraordinario. Su cláusula es de 250 millones. No está en venta"