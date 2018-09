Ciudad de México— Un ingrediente extra para la segunda pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se ha venido cocinando a través de los insultos y descalificaciones entre ambos boxeadores.Previo al primer combate, celebrado hace un año y que terminó el empate, nunca hubo una batalla verbal en tonos irrespetuosos entre los dos púgiles, por el contrario, mostraron decencia y honor en todo momento.Sin embargo, todo cambió a partir de que el peleador mexicano dio positivo de clembuterol en febrero, lo que le acarreó un castigo de seis meses y la postergación de su nuevo pleito contra el kazajo, previsto para el 5 de mayo del presente año.Los rounds verbales…Insultos y ofensas entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin en los últimos siete meses:— 7 de marzoGennady Golovkin"Pienso que 'Canelo' es un muy buen atleta, un buen boxeador, que no necesita medicarse o usar drogas".— 20 de marzoGennady Golovkin"El 'Canelo' está haciendo trampa. Se mete drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no pasa nada".— 21 de marzoSaúl Álvarez"Voy a patear tu maldito trasero. Pequeña perrita".— 23 de abrilGennady Golovkin"'Canelo' Álvarez violó las reglas, fue suspendido por seis meses y no puede pelear el 5 de mayo, fue su culpa".3 de julio— Saúl Álvarez"Esta pelea ya se hizo personal y eso lo voy a utilizar a mi favor, obviamente con inteligencia, pero a mi favor"."Ese día se darán cuenta de muchas cosas, más del señor (Abel Sánchez, entrenador de Golovkin), que le gusta hablar mucho"."Ya hablaron de más, me han faltado al respeto... y voy a demostrarle quién es el mejor".— 27 de agostoGennady Golovkin"Canelo no es un campeón. Es un mentiroso que no tiene respeto por el deporte o sus fanáticos... Perdí todo respeto por él".Saúl Álvarez"Para mí sería muy difícil (ser su amigo). Todas las cosas que se han dicho. Para mí es muy difícil dejar la puerta abierta".— 4 de septiembreGennady Golovkin"Solo quiero vencer a 'Canelo', desaparecerlo, lastimarlo por todo lo que ha dicho. Eso es todo lo que sé"Gennady Golovkin"Nadie va a felicitar a nadie al final de la pelea, sea cual sea el resultado, eso es seguro. Ojalá que sea más agresivo".— 10 de septiembreSaúl Álvarez"Me parece que su palabrería son estupideces. Pero al final son palabras que salen sobrando y el sábado nos veremos".— 11 de septiembreSaúl Álvarez"No tiene los huevos suficientes Golovkin para él decirlo o pensarlo de su propia mente".

