Se evitan problemas

Las Vegas, Nevada— Para evitar una confrontación, ayer se optó por no colocar a Saúl Álvarez y Gennady Golovkin cara a cara.El tradicional frente a frente, que se hace previo a una pelea grande no se realizó ayer en la conferencia de prensa efectuada en el Teatro KA del hotel MGM Grand & Casino.Una fuente reveló a Agencia Reforma que ambos equipos decidieron no colocar al ‘Canelo’ y ‘Triple G’ cara a cara para posar a las cámaras, dado que los insultos que se han lanzado en ambas esquinas en los últimos meses han subido de intensidad.La última ocasión en que se encararon en público fue el 27 de febrero pasado en la presentación de la segunda pelea, misma que estaba pactada para mayo y que se pospuso por el positivo de clembuterol que dio el tapatío.“No importa. Para eso nos vamos a enfrentar el 15 de septiembre”, respondió Golovkin tras el evento cuando se le preguntó por qué no se había dado el careo con el mexicano.Y aunque los insultos y descalificaciones han estado a la orden del día, ayer en la conferencia de prensa ninguna de las esquinas atacó. Solamente reconocieron que tienen enfrente a un rival de poder y que será una pelea memorable.Se desconoce si mañana, tras el pesaje oficial que se realizará en la sede del pleito, en la T-Mobile Arena, se pactará de nuevo que no se vea frente a frente, o ahora sí, pondrán sus miradas a escasos centímetros de distancia.Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, anunció que el lleno está asegurado para el sábado, luego de que se vendieron más de 21 mil localidades.

